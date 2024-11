『ブラックスター -Theater Starless-』、年始ライブ「BLACK LIVE -Battle of Starless-」の協賛情報を公開！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、ワルメン応援&リズムゲーム

『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)の2025年1月に開催されるライブ

「BLACK LIVE -Battle of Starless-」にて、各企業とのコラボレーション企画を多数実施いたします。

ライブ会場近くのホテルで宿泊プランをご用意するほか、ライブ会場では、コラボ商品の展示、クラウドファンディングによるフラワースタンドも設置予定です。

「BLACK LIVE -Battle of Starless-」特設サイト https://blackstar-ts.jp/blacklive-bos/

<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel

■各企業とのコラボ企画を実施!ライブ会場に協賛ブース出展、コラボ商品の販売など

「BLACK LIVE -Battle of Starless-」では、各企業とコラボレーションした企画を多数実施いたします。宿泊プランのほか、ライブ会場には協賛ブースが登場!本ライブ限定のフラワースタンド設置や、コラボレーショングッズの展示・予約などを実施いたします。

詳細は各協賛企業の公式ホームページ、およびライブ特設サイトをご確認ください。

<協賛企業(五十音順)>■株式会社WinC

マタタビエナジードリンク『HICAT Hi-ENERGY』コラボセット販売・展示

ブラスタコラボラベルの『HICAT Hi-ENERGY』6本とランダムアクリルマドラー1本(チームメンバーの中からランダム1種)がセットになった「ブラスタコラボセット」を販売。

コラボデザインには猫耳モチーフの衣装を使用!ライブ会場ではコラボデザインの展示を予定しています。



▼HICAT 公式HP

https://hicat.jp/

■ONKYO

ボイス入りワイヤレスイヤホン試聴ブース・オンライン予約受付

ブラスタとのコラボワイヤレスイヤホンの受注販売を行います。

ケイ、黒曜、リンドウ、モクレン、ミズキの計5種類のモデルが登場し、それぞれに撮り下ろしボイスを搭載しています。

ライブ会場では、ボイス入りワイヤレスイヤホンを試聴できるブースを設置予定です。

▼ONKYO公式販売サイト

https://onkyodirect.jp/shop/default.aspx

■株式会社サンザ

「パセラの森横浜関内店」、「ホテルバリアンリゾート横浜関内店」にてコラボ宿泊プラン発売

ライブ会場近くの2つのホテルにてコラボ宿泊プランの販売が決定しました。オリジナル宿泊特典やノベルティをご用意するほか、過去のライブ映像もお部屋でお楽しみいただけます!

▼パセラの森横浜関内店 公式HP

https://hotel.pasela.co.jp/paselanomori/

▼ホテルバリアンリゾート横浜関内店 公式HP

https://www.balian.jp/shop/yokohama/

■株式会社日比谷花壇

「5周年記念みんなでお祝い!フラスタで会場をいっぱいにしよう!プロジェクト」フラワースタンド設置

ライブ会場にフラワースタンドを設置するクラウドファンディング企画を実施中!

豪華な返礼品もご用意しています。ライブ会場を華やかに彩るフォトスポットとして、みなさまの温かいご支援をお待ちしております。

クラウドファンディング受付期間:2024年12月25日(水)23:59まで

▼クラウドファンディング詳細ページ

https://camp-fire.jp/projects/view/794035

▼株式会社日比谷花壇 公式HP

https://www.hibiya.co.jp/

■BLVCK PARIS

チケット特典焼き菓子セット&スイーツ販売

S席/A席 (グッズ付き) のチケットの特典として「焼き菓子セット」をご用意しました。

また、ライブ会場ではブラスタコラボキャラピックやケーキ、焼き菓子などのスイーツを販売!是非、会場でお買い求めください。

▼BLVCK PARIS 公式HP

https://blvck.jp

■RAFFLE

「BLACK LIVE -Battle of Starless- 」開催記念!オンラインくじ販売

オンラインくじサービス「RAFFLE」にて、ライブを記念したオンラインくじの販売が決定。

さらにライブ会場ではオンラインくじの景品となる全 28 キャストののぼりの掲出が行われます。

オンラインくじのページと景品デザインは後日公開予定。

▼RAFFLE 公式HP

https://raffle-kuji.jp/



その他企業とのコラボレーション企画は、決定次第特設サイトにて順次公開予定です。

「BLACK LIVE -Battle of Starless-」概要

■開催日・開演時間

2025年1月11日(土)・12日(日) 16:00開場/17:00開演

2025年1月13日(月・祝) 15:00開場/16:00開演

■会場

KT Zepp Yokohama(神奈川県横浜市西区)

■出演者

【SINGER/MC】

藤田玲(ケイ Singer)/齋藤知輝(吉野 Singer)/松本明人(夜光 Singer)/小林太郎(晶 Singer)/あじっこ(リンドウ Singer)/Kradness(マイカ Singer)/スタンガン(真珠 Singer)/TakuyaIDE(ヒース MC)/しゃけみー(柘榴 Singer)/SHIN(青桐 Singer)

【DANCER】

泰智/SHIMa/Takuto Yamazaki/TAKAHIRO/KENZO MASUDA/たぬき/PASSION/choro

【CAST】

福田賢二(羽瀬山 役)

◆ゲームアプリ情報

タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式X https://twitter.com/Blackstar_ts

公式Instagram https://www.instagram.com/blackstar_starless/

■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds

■株式会社DONUTS 概要

所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/