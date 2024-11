英字ライフスタイルマガジン【Tokyo Weekender】最新号 vol.5、11月29日(金)発行。表紙にはモデル・秋元梢が登場！

ENGAWA株式会社

英字ライフスタイルマガジン「Tokyo Weekender」(発行元:ENGAWA株式会社、代表取締役社長:牛山 隆信)は、2024年11月29日(金)に最新号【Vol.5】を発刊します。

今号では、表紙を飾る秋元梢さんや、世界的に活躍するインスピレーション溢れる人物のインタビュー記事を豊富にお届けします。

■表紙&特別インタビュー

今号のカバーは、モデルとしてグローバルに活躍する秋元梢さんが登場。特別インタビューでは、愛するファッションと自己表現との向き合い方について語っています。



秋元梢さんインタビュー(本誌抜粋)

“It’s important to face your strengths and weaknesses, figure out how to express yourself and understand yourself better than anyone else.”

自分の長所と短所と向き合い、自分を表現する方法を見つけ、誰よりも自分を理解することが大切。

■世界が注目する日本発のエンターテインメント作品『SHOGUN 将軍』

エミー賞(R)史上最多18部門受賞と話題の『SHOGUN 将軍』。本作で注目を集める俳優・向里祐香さんへの独占インタビューを通じ、『SHOGUN 将軍』のヒットの秘密に迫ります。

■アート&カルチャー 注目のインタビュー- 世界的フォトグラファーYosigo:「有名写真家から見た、日本とは。」

韓国で開催された展示会では40万人以上を動員。現在、渋谷で「ツーリズムとレジャー」をテーマに写真展を開催中(2024年12月26日まで)。外国人アーティストの視点で捉えた日本の新しい魅力を語ります。

- 視覚ディレクター・アーティスト河野未彩:「テクニカラーの世界へ。」■Luxury Gifts & Winter Getaways ホリデーシーズンのギフトと旅行

ホリデーシーズンを特別にするためのアイディアも充実。東京で手に入るラグジュアリーなファッション、小物などのギフトのセレクトや、心温まる冬の旅行先を厳選してご紹介。極上の温泉が楽しめる箱根をはじめ、佐原、石垣島、長野、福岡など、冬にぴったりな人気の旅先を特集します。



Tokyo Weekender 2024 vol.5の内容は、11月29日(金)からオンラインでも無料でご覧いただけます。

https://www.tokyoweekender.com/magazine-archives/

■ Tokyo Weekender 次号予告

Tokyo Weekender 2024年の最後を飾る特別号「Bucket List」は、12月27日発行予定。「Bucket List」=「人生でやりたいことリスト」は、外国人視点で見た日本の魅力が詰め込まれた毎年恒例の特別号で、読者からも人気のある保存版の一冊です。Tokyo Weekender編集部が厳選した「2025年の日本で必ず体験すべきモノ・コト」をご紹介します。

■ Tokyo Weekenderについて

Tokyo Weekenderは、1970年創刊され、日本現存最古の歴史を持つ外国人向けの英字ライフスタイルメディア。外国人編集スタッフによる、他にはない魅力的な日本の情報を、日本在住の外国人はもちろん、増加する訪日外国人旅行客(インバウンド)に向けて、フリーマガジンとしてお届け。都内400箇所にて約20,000部を配布。

オンライン版およびSNSでも毎日コンテンツを発信し、日本や東京のユニークな情報を求める海外からのアクセスも多数集めています。

URL:https://www.tokyoweekender.com/

Instagram:https://www.instagram.com/tokyoweekender/

Facebook:https://www.facebook.com/tokyo.weekender/

■ ENGAWA株式会社について

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL:https://engawa.global/