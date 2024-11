『ブラックスター -Theater Starless-』、サンリオキャラクターズコラボのゲーム内イベント「BLACKSTAR×Sanrio characters」を12月1日(日)より開催！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、ワルメン応援&リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)にて、2024年12月1日(日)15時より、サンリオキャラクターズコラボイベント「BLACKSTAR×Sanrio characters」を開催いたします。

コラボイベントでは、サンリオキャラクターズが登場するイベントストーリーのほか、サンリオキャラクターズとブラスタキャストのカードが登場するコラボガチャ、各種ゲーム内キャンペーンを実施いたします。

<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel

■サンリオコラボイベント「BLACKSTAR×Sanrio characters」を開催!

サンリオコラボイベントでは、イベント限定ストーリーを公開!

イベント開催期間:2024年12月1日(日)15:00~12月13日(金)14:59

<ストーリーあらすじ>

スターレスとサンリオキャラクターズの異色コラボが開催決定!ファンシーに染まったスターレスで、チームWとチームBのキャストの模索する「かわいい」を見届けよう!

イベントを進めることで報酬としてサンリオキャラクターズのコラボ称号、メモリーボードで使用できるステッカー、さらにハローキティやバッドばつ丸などのサンリオキャラクターズと一緒に描かれた「★4黒曜」「★4ミズキ」のカードが獲得できます。

■コラボを記念した各種キャンペーンを実施!

▼コラボ記念毎日無料10連ガチャ

コラボイベント期間中、毎日無料10連が引けるキャンペーンを実施いたします。

期間中毎日ログインすることで、最大130連の通常ガチャを回すことが可能です。

▼コラボ記念特別ログインボーナス

コラボイベントを記念した特別ログインボーナスを実施いたします。

ゲーム内アイテムのほか、「サンリオキャラクターズコラボピックアップ10回ガチャチケット」が獲得可能です。

毎日欠かさずログインしましょう!

◆ゲームアプリ情報

タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) '24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650085 (C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式X https://twitter.com/Blackstar_ts

公式Instagram https://www.instagram.com/blackstar_starless/

■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds

■株式会社DONUTS 概要

所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/