PUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」MV公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=uebRwzWTsjg ] 2024年10月から放送中のオリジナルTVアニメ「魔法使いになれなかった女の子の話」のオープニングテーマに起用されている本楽曲。TOOBOEが作詞作曲を手がけ、PUFFYが歌唱を担当している。今回公開されたMVでは、アニメ「魔法使いになれなかった女の子の話」のアニメ本編の名シーンが「コラージュ」の歌詞と共にカラフルに彩られていく。 さらに、11月20日にはPUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」のCDがリリース。CDジャケットは、アニメに登場するキャラクター＜クルミ＝ミライ＞と＜ユズ＝エーデル＞が”P”のロゴのTシャツと、オーバーサイズのジーンズを着て、マイクの前に立ち、まるでPUFFYとシンクロしているようなデザインになっており、同絵柄のアクリルスタンドも付属。CDには「コラージュ」をTOOBOEがアレンジ、歌唱している「コラージュ TOOBOE ver.」も収録しているので要注目だ。[画像1: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-3af8445be7b20cd512ac-0.jpg ]■PUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」MV・URL https://youtu.be/uebRwzWTsjg■PUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」2024年10月5日（土）先行配信リリースURL：https://smr.lnk.to/collage■PUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」2024年11月20日（水）CDリリース・【完全生産限定盤（SRCL-13050～13051）】CD＋アクリルスタンド（クルミ＝ミライ、ユズ＝エーデル描き下ろし絵柄）、アナザーJK（TOOBOE描き下ろし絵柄）（税抜4,091円／税込4,500円）＜収録内容＞・コラージュ・コラージュ TOOBOE ver.・コラージュ inst ver.・コラージュ anime size▼予約はこちらからhttps://PUFFYandTOOBOE.lnk.to/Collage[画像2: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-702908b31df1aa774d39-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-3a451e0b4a37a495c83a-0.jpg ](C)「まほなれ」製作委員会[画像4: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-b3dfa1505fa5c2eb2713-0.jpg ]■PUFFYとついでにTOOBOE「コラージュ」購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-87527792daed7d47fb0a-0.jpg ]【対象店舗/特典内容】▼TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く) ・・・ ポストカード（アニメ描き下ろしJK絵柄）▼楽天ブックス ・・・ アクリルキーホルダー（TOOBOE描き下ろしアナザーJK絵柄）▼セブンネットショッピング ・・・ トート型エコバッグ（アニメ描き下ろしJK絵柄）▼Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ▼全国アニメイト（通販含む） ・・・ ましかくブロマイド（アニメ描き下ろしJK絵柄）▼PUFFYとついでにTOOBOE応援店特典 ・・・ ステッカー（TOOBOE描き下ろしアナザーJK絵柄）【注意事項】※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます■TVアニメ「魔法使いになれなかった女の子の話」[画像6: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-f34785890ebdca6117b7-0.jpg ]10月4日(金)深夜25:53よりTBS/MBS/CBC/BS-TBS「アニメイズム」枠ほかにて放送開始▼TVアニメ「まほなれ」第二弾PV[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ipGzBc-h-R8 ]【イントロダクション】原案公募企画「Project ANIMA」から生まれたオリジナルTVアニメーション「魔法使いさん、わたし、約束守れませんでした……」魔法使いに憧れる天然少女クルミ＝ミライと、代々魔法使いを輩出する名家の令嬢ユズ＝エーデル。レットラン魔法学校＜国家魔法師養成専門学科（通称・マ組）＞への進学は魔法使いになるための必須条件。なのに、まさかの受験失敗………と思っていたら!?一見、子どものような国家魔法師ミナミ＝スズキが担任として現れ、学園生活は急転！訳ありげなクラスメイトに、怪しそうな同好会…… この学校に隠された秘密って何!?魔法使いさん、わたし＜普通科一組＞で、魔法使いになれる、の、カナ……？夢に破れた正反対なふたりの少女の青春＊魔法学園ファンタジー！▼公式サイト：https://mahonare.asmik-ace.co.jp/▼公式X：https://x.com/ANIMA_info▼公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCedwDnjKc-CFgMeC6f8n70g▼公式tiktok： https://www.tiktok.com/@mahonare_anime■TOOBOEライブ情報「トラップ～TOOBOE×Chevon Split Tour～」[画像7: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-c25de944f741869021ab-0.jpg ]▼愛知公演：2025年2月6日(木)＠名古屋 ダイアモンドホールopen 17:30 / start 18:30▼大阪公演：2025年2月7日(金)＠GORILLA HALL OSAKAopen 17:30 / start 18:30▼北海道公演：2025年2月12日(水)＠PENNY LANE24open 17:45 / start 18:30▼東京公演：2025年2月26日(水)＠Zepp Shinjuku(TOKYO)open 17:30 / start 18:30●出演：TOOBOE、Chevon●料金：スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き) ●問い合わせ：H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp●チケット受付： https://w.pia.jp/t/trap-tc/■TOOBOE[画像8: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-02ea02ab0aa431353809-0.jpg ]音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」を配信リリースしてメジャーデビューし、同曲のMVは自身最速でYouTube再生回数2000万回を突破。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用され、話題となった。2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、自身最速でYouTubeの再生回数1000万回を突破した。Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca?s=20&t=AuMjmQ4Tq4j0bIfSzh5hNA(Official)https://twitter.com/tooboeofficialInstagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/TikTok： https://www.tiktok.com/discover/jhon-tooboe?lang=ja-JPYouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA■PUFFY[画像9: https://prtimes.jp/i/13546/4391/resize/d13546-4391-8da701035ab150037222-0.jpg ]大貫亜美吉村由美1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でPUFFYとしてデビュー。その後、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」etc を次々とヒットを連発。全米NO.1アニメチャンネルである「カートゥーン・ネットワーク」にて、彼女たちを主人公にしたアニメ番組「ハイ!ハイ! パフィー・アミユミ」が世界110カ国以上で放送されるなど、日本のポップ・アイコンとして、世界を舞台に活動中。2024年でデビュー28周年を迎えた。PUFFY official X：https://x.com/PUFFY吉村由美X：https://x.com/yumi_puffyPUFFY official Instagram：https://www.instagram.com/puffyamiyumi_official/大貫亜美 Instagram：https://www.instagram.com/ami_onuki/PUFFY tiktok：https://www.tiktok.com/@puffyamiyumi_officialPUFFY youtube：https://www.youtube.com/user/PUFFYofficialSMA