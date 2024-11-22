総勢15組のメンズグループが出演！「Ｓ.Ｉ.Ｐ　Supported by DMMオンクレ」12月7日(土)、13日(金)、14日(土) 3Days開催！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は、2024年12月7日(土)、13日(金)、14日(土) に総勢15組のメンズグループが出演するライブイベント「Ｓ.Ｉ.Ｐ Supported by DMMオンクレ」を開催いたします。当イベントの開催にあたり、各出演者のDMMオンクレ限定オリジナルグッズを展開するほか、DMMオンクレオリジナルグッズの獲得数と本ライブイベントの動員数の多い上位3グループが池袋・秋葉原の屋外ビジョンに出演できる「獲得グランプリ」を実施いたします。

「Ｓ.Ｉ.Ｐ Supported by DMMオンクレ」について

DMMオンクレは、2024年12月7日(土)、13日(金)、14日(土) に総勢15組のメンズグループが出演するライブイベント「Ｓ.Ｉ.Ｐ Supported by DMMオンクレ」を開催いたします。

イベント内では、各日5組のメンズグループが出演し、ライブパフォーマンスを実施いたします。

またイベント開催にあわせて、各出演者のDMMオンクレオリジナルグッズを展開いたします。

さらに、DMMオンクレオリジナルグッズの獲得数と本ライブイベントの動員数の多い上位3グループが池袋・秋葉原の屋外ビジョンに出演できる「獲得グランプリ」を実施。奮ってご参加ください。

「Ｓ.Ｉ.Ｐ Supported by DMMオンクレ」イベント概要

●日程

DAY1：12月7日（土）＠BUZZLIVE赤坂：18:30開場、19:00開演

DAY2：12月13日（金）＠BUZZLIVE渋谷：18:30開場、19:00開演

DAY3：12月14日（土）＠BUZZLIVE赤坂：18:30開場、19:00開演



●会場

BUZZLIVE赤坂：東京都港区赤坂3-15-3忍路ビルB1

BUZZLIVE渋谷：東京都渋谷区神南1-15-3神南プラザビルB1F

●出演者

【DAY1】

・Melty×Mellow

・OnceMore

・A'z LAND

・ED∞EN

・Belltchika

【DAY2】

・クロノ★ジェネシス

・NEVERLAND

・Uny

・先天性フェアリー

・8motion

【DAY3】

・Astra Pulse

・Central×Vanity

・GANG×UP

・禁断の方程式

・Pulse Beat

●チケット購入について

DAY1、DAY2、DAY3に関して、それぞれチケット購入ページが異なります。下記よりご確認ください。

【DAY1】

販売開始：11月30日（土）21:30

https://t.livepocket.jp/e/0eax6

【DAY2】

販売開始：11月30日（土）22:00

https://t.livepocket.jp/e/7srm_



【DAY3】

販売開始：11月30日（土）22:30

https://t.livepocket.jp/e/xnmm3

※タイムテーブルにつきましては、チケット販売ページよりご確認いただけます。

※チケット購入に関するご質問は、Livepocket販売ページ内のお問い合わせWEBフォームよりお願いいたします。

「Ｓ.Ｉ.Ｐ Supported by DMMオンクレ」DMMオンクレオリジナルグッズ概要

●展開期間

2024年12月6日（金）18:00 ～ 2025年1月10日（金）23:59

●展開アイテム

各出演者のアクリルスタンド、缶バッジを展開します。

グッズの詳細は、12月6日（金）の展開開始以降、DMMオンクレのサービス内でご確認ください。

※展開期間・展開アイテムは予告なく変更する可能性がございます。



●「ビジョン放映権争奪！獲得グランプリ」概要

DMMオンクレオリジナルグッズの獲得数と本ライブイベントの動員数の多い上位3グループが池袋・秋葉原の屋外ビジョンに出演できる「獲得グランプリ」を実施いたします。

集計方法：

・DMMオンクレオリジナルグッズ獲得数＝1PT/個

・ライブイベント動員数＝2PT/人

集計期間：

2024年12月6日（金）18:00 ～ 2025年1月10日（金）23:59

結果発表：

集計期間終了後、4週間以内にDMMオンクレ公式X（@DMM_onkure）上で発表いたします。

※集計期間・結果発表の日程は、予告なく変更する可能性がございます。

DMMオンクレとは

「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

・公式X：https://twitter.com/DMM_onkure

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure

＜プレイはこちらから＞

・ブラウザ版

https://onkure.dmm.com

・Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure

・iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742

【サービスに関するお問合せ】

DMMサポートセンター

https://support.dmm.com/onkure