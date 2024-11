【第1話無料公開】世界的ベストセラーを『刑事モース』の脚本家ラッセル・ルイスが映像化した正統派ミステリー『警視グレイス』 第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス(C) Second Act Productions Limited 2020 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd.

Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、英国ブライトンを舞台に、主人公グレイスが相棒と事件に挑む正統派ミステリー『警視グレイス』の第1話を11月22日(金)20:00~1か月限定無料公開開始!

最愛の妻サンディの失踪事件に心を煩わせながら孤独な暮らしを送る一方で、熱心に取り組んできた刑事の仕事でも窮地に立たされた主人公、ロイ・グレイスを演じるのは『ホワイト・ドラゴン』や『時空刑事1973 ライフ・オン・マーズ』といった人気シリーズで知られるジョン・シム。

続きは「シネフィルWOWOW プラス」でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B1kQ4fKaNEE ]

『警視グレイス』 第1話「届かぬ声」(2021/イギリス/88分)

監督:ジョン・アレクサンダー/ジュリア・フォード

キャスト:ジョン・シム/リッチー・キャンベル

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/ljMN9

■第1話「届かぬ声」あらすじ

マイケル・ニュワードは独身最後の夜を友人4人と楽しんでいた。親友で共同経営者でもある花婿の付き添い人マーク・ウォーデンは、悪天候のため出張先のジャージー島から戻れず合流できずにいた。4人はマイケルを森に連れていき、冗談で棺に閉じ込めて地中に埋める。数時間後に掘り起こす予定で、マイケルとはトランシーバーで会話していたが、車の事故に遭う。

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時:名画上映<2週間限定無料公開>

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN

■毎週水曜20時更新:期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb