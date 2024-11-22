『スタンドマイヒーローズ』スタマイちゃんねる🍎配信！
この度、株式会社coly（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ（スタマイ）』は11/30(土)20:00より公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@myherojp）にてスタマイちゃんねる🍎（りんご）を配信いたします。
番組には、MCである山谷祥生さん（菅野夏樹役）、高塚智人さん（荒木田蒼生役）が出演。『スタンドマイヒーローズ』内で進行しているブライダルプロジェクト【Will you…？心を重ねるブライダルロード 恋の逢瀬編 -NOV-】の振り返りや、恋の逢瀬にちなんでデートに関するバラエティコーナー、アプリ内外の新情報告知などを行います。
配信は以下のページで行うほか、『スタンドマイヒーローズ』公式Xではユーザー様からのお便りを募集しておりますのでぜひご確認くださいませ。
配信ページ：https://www.youtube.com/live/Kxxsz8GZ8vc
『スタンドマイヒーローズ』基本情報
タイトル : スタンドマイヒーローズ
配信日 : 2016年9月
価格 : 基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)
公式サイト：https://stand-myheroes.com/
公式X：https://x.com/myhero_info (https://x.com/myhero_info)
App Store： https://itunes.apple.com/jp/app/スタンドマイヒーローズ/id1121898899(https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA/id1121898899)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colyinc.standMyHeroes&hl=ja)
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B07VBZ6KK3
権利表記：(C)︎coly