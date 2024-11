あるがままであるだけであなたはスーパーナチュラル！春ねむりとFrost ChildrenによるコラボEPより3本目の変なサングラスで爆踊りするMV「Supernatural」公開 ！

The Orchard Japan[画像: https://prtimes.jp/i/55377/1154/resize/d55377-1154-a6cebaa8c4705c011af2-2.jpg ]春ねむりとFrost ChildrenのコラボEP『Soul Kiss』の収録曲「Supernatural」のミュージック・ビデオがYouTubeにて公開された。EP『Soul Kiss』からMVが公開されるのはこれで3本目。「Supernatural」のMVは、先に公開された「Daijoubu Desu」と同じく新進気鋭の映像集団・YUKIKAZEの間宮光駿が務めた。"大丈夫です" を連呼する「Daijoubu Desu」、ヘリコプターによる暴風の中ぶっ飛びそうになりながらもハイエナジーで歌う「Burn」、そして変なサングラスをかけ爆踊りする「Supernatural」と、春ねむりとFrost Childrenのコラボレーションが為す独特の世界観をぜひ映像でチェックしてみよう。さらに、同曲のリリースに際し春ねむりよりコメントも公開されている。◎春ねむり コメント「スパイダーマンは蜘蛛に噛まれて超人的な能力を手に入れるが、我々はそのようなイニシエーションを受け入れるまでもなくそもそも超すごい。社会ではあらゆる儀式があなたを「一人前」の何かにしようとやってくるが(例えば労働して納税して初めて一人前の社会人だというような論調で)、それがあるがままのあなたを失わせる物なのであれば、今すぐにそこから逸脱してしまった方がいい。あるがままであるだけであなたはSupernaturalだからだ。』―――――――――――HARU NEMURI SCHEDULE2024年12月21日 東京 代官山UNIT公演 w/Knosis2025年01月10日 東京 吉祥寺SHUFFLE ONEMANTicket: https://tiget.net/events/358056―――――――――――【リリース情報】春ねむり HARU NEMURI & Frost Children / NEW EP『Souk Kiss』2024年10月4日(金) 発売 / 全5曲収録<収録曲>01.Daijoubu Desu02.Burn03.Supernatural04.Bad Thing05.Get Well Soonhttps://lnk.to/soul_kiss---------------------------------春ねむり HARU NEMURI & Pyra / DIGITAL SG『Don’t make love vow』2024年11月29日(金) 発売<収録曲>01.Don’t make love vowhttps://lnk.to/dont_make_love_vow―――――――――――【関連リンク】春ねむり HARU NEMURI & Frost Children「Supernatural」(Official Music Video)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BJLzZ1bk1Is ]HARU NEMURIDiscord: https://discord.gg/E7BdVMWdWBInstagram: https://www.instagram.com/haru_nemuriX: http://twitter.com/haru_nemuriSpotify: https://open.spotify.com/artist/3cn7Ujrlj3rdyuqmOYhBJTOfficial Website(JP): http://xn--n8jzb3a1b4f.com/