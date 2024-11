『S.T.A.L.K.E.R. 2』世界観を深堀するゲーム紹介トレーラー公開！過酷なこの世界で生存することができるか!?

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより発売中のPC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』について、ゲーム紹介トレーラーを公開しました。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』のフィールドは、一攫千金を狙うストーカーが徘徊するだけでなく、飢えたミュータントや原因不明な超常現象・アノマリーなどにより、危険なエリアと化しています。ゲーム紹介トレーラーでは、プレイヤーを待ち受けるさまざまな集団やミュータントに加えて、作り込まれたフィールドの様子をお届けしています。

すでに、10万人を超えるプレイヤーが立入禁止区域“ゾーン”に足を踏み入れています。本作に興味をお持ちの方は、ぜひ動画をご確認ください。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』ゲーム紹介トレーラー

https://youtu.be/Kkw9LYoZHiE

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

【製品概要】

商品名:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

対応機種:PC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S

発売日:配信中(2024年11月21日(木) 配信)

希望小売価格:

通常版 7,227円(税込7,950円)

Deluxe Edition 9,545円(税込10,499円)

Ultimate Edition 13,181円(税込14,499円)

※デジタル版のみ販売

ジャンル:サバイバルホラーFPS

プレイ人数:1人

メーカー:GSC Game World

CERO表記:Z区分(18歳以上対象)

著作権表記:

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

公式サイト:https://www.stalker2.com/ja

