＜KPI＞Babolat テニスウェア福袋販売開始
KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてBabolat テニスウェア福袋の販売を開始しました。
＜商品詳細＞
■Babolat テニスウェア福袋 レディースセット
レディースAセット 4点セット
レディースBセット 4点セット
・Babolat テニスウェア福袋 レディースAセット 4点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43222
・Babolat テニスウェア福袋 レディースBセット 4点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43223
＜商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=Babolat+福袋(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=%E7%A6%8F%E8%A2%8B%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%9C%E3%83%A9)
＜販売店舗＞
KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/
KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。
【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役CEO：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用
HP：https://www.kpi.asia/
KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/