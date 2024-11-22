＜KPI＞Babolat テニスウェア福袋販売開始

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KPI株式会社


KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてBabolat テニスウェア福袋の販売を開始しました。


＜商品詳細＞

■Babolat テニスウェア福袋 レディースセット



レディースAセット 4点セット

レディースBセット 4点セット

・Babolat テニスウェア福袋 レディースAセット 4点セット


https://kpitennis.com/products/detail/43222


・Babolat テニスウェア福袋 レディースBセット 4点セット


https://kpitennis.com/products/detail/43223


＜商品一覧＞

https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=Babolat+福袋(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=%E7%A6%8F%E8%A2%8B%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%9C%E3%83%A9)


＜販売店舗＞

KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/


楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/


Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/


KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。



【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役CEO：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用



HP：https://www.kpi.asia/


KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/


楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/


Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/