＜KPI PARK＞オープンコートでテニスとピックルボールが楽しめるクリスマスイベント開催

KPI株式会社KPI PARK Christmas Celebrated with Tennis メインビジュアル

KPI PARK Christmas Celebrated with PickleBall メインビジュアル

KPI株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:薮田 恵士、以下KPI)は、2024年12月25日、横浜市戸塚区のスポーツ施設 KPI PARK(神奈川県横浜市戸塚区信濃町)にて、テニスとピックルボールが楽しめるクリスマスイベントを開催いたします。

今年のクリスマスは、KPIPARKでテニスとピックルボールを楽しみながら素敵なひとときを過ごしませんか?

オープンコートで、テニス・ピックルボールを愛する仲間たちと一緒に、特別なクリスマスを迎えましょう。

■イベント詳細

<Christmas Celebrated with Tennis>

<Christmas Celebrated with Pickleball>

日時:2024年12月25日(水) 10:00~14:00

場所:KPI PARK テニスコート(神奈川県横浜市)

参加料:1人 \550(税込)

テニス・ピックルボールを楽しみながらクリスマスを祝うことができる素晴らしい機会です。

初心者から上級者まで、どなたでも参加できます。

素敵なクリスマスをテニス・ピックルボールと共に過ごしましょう!

皆様のご参加をお待ちしています。

■申し込み方法

KPIアプリ案内

KPI公式アプリをダウンロードし、KPI CLUB(公式オンラインストア)に会員登録をお願いします。

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/kpi/id1670309769

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app305D625E

会員登録後、下記URLよりお申込みください。

申し込みURL:https://kpitennis.com/products/detail/43526

This Christmas, we invite you to enjoy tennis at KPIPARK and spend a wonderful time with fellow tennis lovers on the open courts. Come celebrate the holiday season with us in a fun and festive way!



Event Details

Date: Wednesday, December 25, 2024

Time: 10:00-14:00

Location: KPIPARK Tennis Courts (Yokohama)

Participation Fee: \500

What to Bring: Tennis racket, sports shoes (and any other necessary items)

This event offers a great opportunity to celebrate Christmas while enjoying tennis. It is open to participants of all skill levels, from beginners to advanced players. We look forward to seeing you there!



How to Apply

Please download the KPI official app and register as a member at KPI CLUB (official online store).

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/kpi/id1670309769

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app305D625E

After registering as a member, please apply from the URL below.

Application URL:https://kpitennis.com/products/detail/43526

スポーツ複合施設「KPI PARK」について

KPI PARK テニスコートKPI PARK MAP

KPI PARK(ケーピーアイ・パーク)とは、「頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます」のフィロソフィーのもと、KPI株式会社がプロデュースし運用するスポーツ施設。

US(全米)オープンと同じサーフェスである「レイコールド」を採用した9面のハードコート、6面の砂入り人工芝コート、4面のインドアコートといった様々なテニスコートを保有。3面のサッカーグラウンドやフットサルコートにトレーニングジムといったテニス以外のスポーツ施設も充実しています。

住所:〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町1588-1

アクセス:横浜新道・今井ICより車で1分、東戸塚駅から車で1.1km。

URL:https://www.kpi.asia/kpipark/

KPI株式会社について

KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。

【会社概要】

社名:KPI株式会社

本社所在地:東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役CEO:薮田 恵士

事業内容:テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用



HP:https://www.kpi.asia/

KPI CLUB(公式オンラインストア):https://kpitennis.com/

楽天市場 KPI:http://www.rakuten.co.jp/kpi/

Yahoo!ショッピング KPI:https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/