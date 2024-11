有線接続と無線接続の両方に対応したゲーミングマウス「VERSA 300 ELITE WIRELESS」発売！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2024年11月22日(金) より、有線接続と無線接続の両方に対応したゲーミングマウスである「VERSA 300 ELITE WIRELESS」の予約を開始いたします。発売日は11月29日(金)となります。

【VERSA 300 ELITE WIRELESS】

本製品は、本体重量65gで軽快なマウス操作を実現しています。センサー部は、MSIのオリジナルソフトウェアであるMSI Centerを使用することで最大26,000DPIまで設定可能な高精度光学センサーを備えており、ゲームプレイ時には素早く、イメージ通りに操作することができます。接続方式は有線接続と2.4GHz接続、Bluetooth接続の3つに対応しており、ご利用環境に合わせて切り替えて使用できます。

【VERSA 300 ELITE WIRELESSの主な特徴】

●軽快で素早い操作を実現する設計

本製品は、重量が65gの軽量設計となっており軽快な操作感覚を実現し、手への負担を軽減しました。加えて、サイドに滑り止めグリップを採用したことでマウスをしっかりとホールドでき、安定したマウス操作を可能にしました。さらにサイドグリップには、LEDが内蔵されておりMSI Mystic Lightで設定されたLEDエフェクトが鮮やかにマウスをドレスアップします。

●お好みの環境で使える3タイプの接続方式

本製品は、2.4GHz接続、Bluetooth接続、有線接続の3つの接続方式を採用しており、自分のPC環境に合わせた接続方式を選択できます。また2.4GHz接続時には、一般的なワイヤレスマウスよりも低遅延で通信でき、遅延を減少させて快適な使用感を実現しています。

●最大80時間の稼働が可能なバッテリー搭載

本製品は、フル充電時に最大80時間も動作させることが出来ます。これにより連続したゲームプレイでも電池残量を心配することなくプレイを続けられ、充電のために集中力を途切れさせることもありません。

【製品仕様】

■ VERSA 300 ELITE WIRELESS

https://jp.msi.com/Gaming-Gear/VERSA-300-ELITE-WIRELESS

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

