Blitz Wing所属アーティスト「朝倉杏子」デビュー2周年記念イベント『杏子のカワイイジャンクション！～出張編～』を開催！本日11月22日21時よりチケットとグッズを販売開始

株式会社Brave group

株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、株式会社Brave group100％子会社）は、VSingerレーベル「Blitz Wing」に所属する「朝倉杏子（あさくら あんこ）」のデビュー2周年を記念して、自身のYouTubeチャンネルで配信しているバラエティー企画「杏子のカワイイジャンクション！」を2024年12月14日(土)渋谷ばくちかにて、オフラインで開催いたします。なお、本日11月22日(水)21時よりチケット販売とグッズの販売を開始いたします。

■ライブ概要KVイラスト：御坂（https://x.com/missa_msk/）

朝倉杏子、2年目の17歳突入―――！

あんこ王国の爆誕より2周年。

領土拡大に向け、渋谷での進撃をさらに進める。

次なる進路は“渋谷ばぐちか”。

新しい国策"カワイイジャンクション"の冠を引っ提げ

あんこ王国は新しいステージへと歩を進める。

集え、"永遠の"17歳達。

タイトル：杏子のカワイイジャンクション！～ 出張編 ～

日程：2024年12月14日(土)

時間：［昼の部］OPEN 15:30 / START 16:00

［夜の部］OPEN 18:30 / START 19:00

会場：ばぐちか（https://bugchika.firebug.jp/#access）

出演：朝倉杏子

プレイガイド：ZAIKO

【チケット】

・VIPチケット（特典付）：12,000円（税込）

・入場チケット［昼の部］：4,000円（税込）

・入場チケット［夜の部］：4,000円（税込）

▼「VIPチケット」特典内容

・昼の部と夜の部の通し入場チケット

・2ショットチェキ撮影

・事前物販参加権

・優先入場権

VIPチケットをご購入の方は、特典会での2ショットチェキ撮影会にご参加いただけます。撮影したチェキには、その場で朝倉杏子がお名前とメッセージを記入させていただきます。また、チェキ撮影からメッセージ記入までの間、朝倉杏子とのトークもお楽しみいただけます。

チケット購入や特典内容に関する詳細はプレイガイドをご確認ください。

・プレイガイド：https://riotmusic-live.zaiko.io/e/kawaii-junction

【グッズ】

「あんこ王国 特別評議会員賞＋A3ポスターセット」と「あんこ王国萌えナンバーカード&カードポーチセット」は、受注販売となります。

現地物販会場では、イラストレーター「御坂」描き下ろしのキービジュアルを使用した「アクリルスタンド」やランダムで複製サイン入りが当たる「ランダム缶バッジ」を販売いたします。その他、現地限定の「くじ」や過去販売グッズの再販も予定しております。ぜひお買い求めください。

・グッズ購入ページ：https://riotmusic.store/collections/2411-anko-2ndanniv-goods

ライブの最新情報はBlitz Wing 公式X（https://x.com/RIOT_BlitzWing/）および朝倉杏子 公式X（https://x.com/anko_a_RIOT/）をご確認ください。

■朝倉杏子（あさくら あんこ）プロフィール

とあるキッカケでメイドに憧れを持ち、中学卒業と同時にメイド喫茶でアルバイトを始めた。お客様を楽しませようという気持ち、喜ばせたいという想いで仕事を続けるうちに、歌やダンスを磨いていくことになる。その一環として歌でネット活動をしていたところ、RIOT MUSICの存在を知り、BlitzWingのオーディションに応募する。

第4期唯一の合格者としてデビューを果たす。

年齢は（永遠の）17歳である。

・X：https://x.com/anko_a_RIOT/

・YouTube：https://www.youtube.com/@ANKOASAKURA/

■Blitz Wingとは

RIOT MUSICが運営するVSingerレーベル「Blitz Wing」。現在、「道明寺ここあ」「松永依織」「朝倉杏子」「皇 美緒奈」「伊月知世」「白河しらせ」「蜜乃木ジル」「時庭らんぜ」の8名が所属している。

＜関連Xリンク＞

・Blitz Wing：https://x.com/RIOT_BlitzWing/

・道明寺ここあ：https://x.com/cocoa_domyoji/

・松永依織：https://x.com/iori_m_RIOT/

・朝倉杏子：https://x.com/anko_a_RIOT/

・皇 美緒奈：https://x.com/miona_s_RIOT/

・伊月知世：https://x.com/chise_i_BW/

・白河しらせ：https://x.com/shirase_s_BW/

・蜜乃木ジル：https://x.com/jill_m_BW/

・時庭らんぜ：https://x.com/ranze_t_BW/

■RIOT MUSICとは

RIOT OF EMOTIONS

-人生を変える感情の創出-

RIOT MUSICは「感情を突き動かす歌」を産み出す音楽事務所です。

アーティストのエモーショナルな歌で魂を揺さぶり、未知の感情を呼び起こしたい。

感情が変われば行動が変わり、行動が変われば人生が変わる。

そんな「人生を変える感情の創出」を理念に掲げています。

世代や国境を超え、すべての人の味方になれる歌を届け、芽生えた感情で世界が少しでも良くなって欲しい。「RIOT OF EMOTIONS」にはそんな想いが込められています。

また事務所名にある「RIOT」は「暴動」という意味で使われることが多いですが、他に「奔放」「多種多彩」「非常に面白い」という意味もあります。「多種多彩」な「非常に面白い」感情を「奔放」する心の壁を壊す革新的な「暴動」の様な歌を奏でていきます。

・Official Site：https://riot-music.com/

・公式X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/

■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・設立：2022年7月1日

・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）

・代表取締役：舩橋 純

・取締役：武田 洸樹、久保 元気

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production（VTuber事業）

・公式サイト：https://riot-music.com/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company