Instagramダイレクトメッセージの一斉配信サービス「GMOまるっと販促DX Instagramダイレクトメッセージ」を提供開始【GMOコマース】

GMOインターネットグループの店舗向けデジタルマーケティングのプラットフォーマーであるGMOコマース株式会社(代表取締役社長:山名 正人 以下、GMOコマース)は、2024年11月22日(金)より、Instagramのダイレクトメッセージ(以下、Instagram DM)を活用した一斉配信サービス「GMOまるっと販促DX Instagramダイレクトメッセージ」の提供を開始いたします。

本サービスにより、Instagram DMを通じた一斉配信による集客が可能となります。GMOコマースが、LINEヤフー Sales Partner(※1)の最上位Premierパートナーとして培った豊富な実績(継続率86%)(※2)とサポートノウハウを活かし、LINE公式アカウントでプッシュ型販促を行う店舗や、Instagramをさらに集客に活用したい店舗に向けて、効率的なSNS販促のマルチチャネル化を支援いたします。

なお、2024年11月末までのお申し込みで、年内の利用料金を無料でご利用いただけます。

(※1)LINE ヤフー株式会社が提供する広告商品やサービスの販売・コンサルティングを行うパートナー

(※2)GMO コマース調べ。LINE 公式アカウントとサービス統合された LINE@の提供を含む。2024 年 11 月時点

【「GMOまるっと販促DX Instagramダイレクトメッセージ」について】(URL:https://www.gmo-c.jp/lp/instagram-dm/(https://www.gmo-c.jp/lp/instagram-dm/))

■背景

Instagramは写真共有SNSからコミュニケーションツールへと進化を遂げ、国内月間アクティブユーザー数は6,600万人以上(※3)と推定されています。特に、LINEのように非公開で個別にやり取りができるInstagram DMの利用が急増しており、Z世代の約80%が日常的な連絡手段として活用している(※4)など、新たな顧客接点として注目を集めています。

さらに、Instagram DMを通じた購買行動は約55%(※5)と、Instagram DMも販促ツールとしての可能性を大いに秘めています。

しかし、従来のInstagram DMは、個別・グループ送信のみが可能で、企業が顧客に一斉配信を行う機能はありませんでした。そのため、Instagramの特性を活かした販促活動を望む店舗にとって、一斉配信による顧客アプローチができない点が課題となっていました。

これらの課題解決に応えるべく、「GMOまるっと販促DX Instagramダイレクトメッセージ」の提供を開始することとなりました。

(※3)Meta Marketing Summit Japan 2023 2023年11月時点(https://www.facebook.com/business/events/meta-marketing-summit/every-connection-is-an-opportunity-jp?locale=ja_JP)

(※4)株式会社N.D.Promotion 「Z総研」調べ 2024年4月時点(https://www.wantedly.com/companies/ndpromotion/post_articles/541091)

(※5)株式会社ホットリンク調べ 2020年7月時点(https://www.hottolink.co.jp/column/20200806_107788/)

■サービスの特徴

「GMOまるっと販促DX Instagramダイレクトメッセージ」は、企業がInstagram DMを通じて一斉配信を一括管理することができます。Meta社の公式APIを活用することで、テキストメッセージはもちろん、画像やタップ可能なカルーセル形式(スライド)のパネルボタン、1回のみ使用可能なボタンなど、多彩なコンテンツ配信に対応しています。

また、投稿へのコメントやメンションに対する自動返信機能により、効率的にDM配信の承諾者を増やせる仕組みを実現しました。さらに、配信結果を記録した詳細レポートにより、施策効果を可視化し、売上への貢献を明確に把握することができます。

これら機能の設計と運用には、GMOコマースが提供する「GMOまるっと販促DX」(URL:https://www.gmo-c.jp/service/marut_dx/)において、LINEヤフー Sales Partnerとして多くの店舗様の販促支援に携わってきた知見と、高い継続率で支持されているサポート品質が活かされています。LINEと同様にInstagram DMも活用できるようになり、SNSを横断した効率的な販促活動が可能になります。

【「GMOまるっと販促DX Instagramダイレクトメッセージ」機能概要】

■DM一斉配信機能

Instagram DMを通じて、承諾を得たユーザーにメッセージを一斉配信できます。テキストメッセージだけでなく、画像を用いた商品紹介や、タップできるカルーセル形式のパネルボタンを活用することができます。また、「今すぐクーポンを受け取る」など1回のみ使用できるクイックボタンを設置し、限定キャンペーンへの参加や特別オファー、アンケートなどに即座に誘導するなど、さまざまな形式でメッセージを送信できるため、訴求力の高い配信が可能です。

■DM配信承諾獲得機能

指定した投稿に対してアクションを起こしたユーザーに、DM配信の承諾を簡単に得られる機能です。投稿へのコメントやメンションに対する自動返信により、商品やサービスに関心を示したユーザーへ迅速にアプローチすることで、興味が高いタイミングでDM配信の承諾を得やすくなり、以降の情報発信を通じて、購入や来店につなげやすくなります。

■効果測定レポート機能

DM配信の効果を「DM承諾者数」「配信数」「開封数」「クリック数」の4指標で可視化します。日別の詳細データから、ユーザーの反応を数値で確認でき、配信内容の改善に役立てることが可能です。

【年内無料キャンペーンについて】

●キャンペーン内容

2024年12月31日までのサービス利用料金(通常月額20,000円税抜)を無料でご提供いたします。

※全機能を制限なくご利用いただけます

●お申込み期間

2024年11月22日~11月29日18時まで

※申込状況によっては期限前に締め切らせていただく場合がございます

●お申込み方法

以下URLよりお問い合わせください

URL:https://www.gmo-c.jp/lp/instagram-dm/

GMOコマースはInstagramという新たな顧客接点の可能性を最大限に引き出し、企業のデジタルマーケティング戦略の進化を支えてまいります。

【GMOコマースについて】

GMOコマースは、店舗向けデジタルマーケティングのプラットフォーマーとして各種SNSを総合的に活用したOMO(Online Merges with Offline)領域の支援に注力しております。

GMOコマースが提供する「GMOまるっと販促DX」では、LINE関連サービスを提供しており、LINE公式アカウントの運用や友だち獲得の支援、Messaging APIを活用した機能拡張ツールの提供、およびLINEミニアプリの開発などをサポートしております。これらを通じて、実店舗の販促支援に努めており、チェーン展開を行っている事業者様を中心に高い評価をいただいております。なかでもLINE公式アカウントについては2014年5月よりサービスを提供しており、約10年間の運用で蓄積したナレッジを活かした提案を担当制のサポート部隊から提供することで「GMOまるっと販促DX」におけるLINE公式アカウントの1年後の継続率は86%という高い実績を有しております。

今後もGMOコマースは、販促担当者様に寄り添った担当制のサポートを強みに、実店舗を中心とする事業者様の売上拡大に貢献してまいります。

【GMOコマース株式会社】(URL:https://www.gmo-c.jp/(https://www.gmo-c.jp/))

会社名 GMOコマース株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス 13階

代表者 代表取締役社長 山名 正人

事業内容 ■店舗向けデジタルマーケティング支援事業

資本金 2億円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

