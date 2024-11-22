＜KPI＞YONEX テニスウェア福袋販売開始
KPI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：薮田 恵士、以下KPI）は、KPIClub（KPI公式オンラインストア）・ECサイトにてYONEX テニスウェア福袋の販売を開始しました。
＜商品詳細＞
■YONEX テニスウェア福袋 メンズセット
メンズAセット 3点セット
・YONEX テニスウェア福袋 メンズAセット 3点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43196
■YONEX テニスウェア福袋 レディースセット
レディースAセット 3点セット
レディースBセット 3点セット
・YONEX テニスウェア福袋 レディースAセット 3点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43195
・YONEX テニスウェア福袋 レディースBセット 3点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43197
■YONEX テニスウェア福袋 ユニセックスセット
ユニセックスAセット 3点セット
・YONEX テニスウェア福袋 ユニセックスAセット 3点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43193
■YONEX テニスウェア福袋 ジュニアセット
ジュニアAセット 4点セット
ジュニアBセット 4点セット
ジュニアCセット 3点セット
ジュニアDセット 2点セット
・YONEX テニスウェア福袋 ジュニアAセット 4点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43190
・YONEX テニスウェア福袋 ジュニアBセット 4点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43191
・YONEX テニスウェア福袋 ジュニアCセット 3点セット
https://kpitennis.com/products/detail/43192
・YONEX テニスウェア福袋 ジュニアDセット 2点セット（ソックス付き）
https://kpitennis.com/products/detail/43194
＜商品一覧＞
https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=YONEX(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=%E7%A6%8F%E8%A2%8B%E3%80%80%E3%83%A8%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)+福袋(https://kpitennis.com/products/list?category_id=&name=%E7%A6%8F%E8%A2%8B%E3%80%80%E3%83%A8%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)
＜販売店舗＞
KPIClub（KPI公式オンラインストア）：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/
KPI株式会社について
KPIは、頑張っているプレーヤーを全力で応援し続けます。
【会社概要】
社名：KPI株式会社
本社所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア
代表取締役CEO：薮田 恵士
事業内容：テニスを始めとしたスポーツ用品のオンライン販売、及びテニスコート施設、テニススクールの運用
HP：https://www.kpi.asia/
KPI公式オンラインストア：https://kpitennis.com/
楽天市場 KPI：http://www.rakuten.co.jp/kpi/
Yahoo！ショッピング KPI：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kpi/