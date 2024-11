THREE、プラントベースのフレグランス「エッセンシャルセンツ」にまつわるインスタレーション「ザ センティッド ガーデン」開催

株式会社ACRO

日常に心地よさと洗練をもたらすライフスタイル ビューティーブランド THREEは、東京・渋谷のコンセプトショップ VISIONARIUM THREE SHIBUYAにて、2024年12月4日(水)より12月25日(水)まで、篠崎恵美が主宰する花や植物を扱うクリエイティブスタジオ edenworksによる、インスタレーション「THE SCENTED GARDEN」を開催いたします。

このインスタレーションでは、自然のエレメントをインスピレーション源に、精油のみで香りを構築したプラントベースのフレグランス「THREE エッセンシャルセンツ」に用いられる精油の元となる植物や花、種をグラフィカルに可視化し、日本原産の紙素材で作ったアート作品として展示いたします。また、期間中「THREE エッセンシャルセンツ」をお試しいただいた方に、edenworks のハンド・ドローイングによる植物を型取ったモチーフの“アロマ ブックマーク” をプレゼントいたします(数量限定・無くなり次第終了)。

【THE SCENTED GARDEN(ザ センティッド ガーデン)】

会期 : 2024年12月4日(水)~12月25日(水)

会場 : VISIONARIUM THREE SHIBUYA(ビジョナリウム スリー シブヤ)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F

03-6450-6135

また、本インスタレーションに先駆け、2024年11月28日(木)から12月1日(日)まで東京都現代美術館にて開催されるTOKYO ART BOOK FAIR 2024にも作品を出展。香りで意識を研ぎ澄まし、新たな感覚へと導く移動式のインスタレーション、THE ROOM OF(IN)SCENTS(ザ ルーム オブ イン センツ)とともに、五感を通じて感じとる「THREE エッセンシャルセンツ」にまつわる特別な香りの体験をご提供します。内に秘めた感情や感覚に働きかけ、マインドが浄化するようなひと時を、是非お楽しみください。

・THREE エッセンシャルセンツ

自然由来指数100%(ISO16128準拠 水を含まない)

全7種 各9mL 税込5,060 円~ 5,390 円

00 WRITTEN IN STONE01 IN BLOOM02 DAYS IN THE TREES

03 BLACKCURRANT BERET04 SPIRIT OF EDEN05 AFTER THE RAIN06 TASTE THE AIR

合成香料不使用の“精油のみ” で香りを構築したプラントベースのフレグランス。熊本県南阿蘇で苗から育てたTHREE オリジナル国産ゼラニウム油を配合。深呼吸をしたくなるようなみずみずしい甘さとすっきりしたグリーン感のある芳香です。外出前はもちろん、仕事の合間や就寝前、起床後などマインドを切り替えたいシーンにも。あらゆるライフシーンや感情に寄り添う、新感覚のファンクショナルフレグランスです。

・edenworks(エデンワークス)

篠崎恵美が主宰する花や植物を扱うクリエイティブスタジオ。「花を棄てずに未来に繋げる」を理念に掲げ、独自の感性で花の機能性を引き出し、花のロスを最大限に無くすデザイン、クリエイションをする。店内装飾からウィンドウ装花、ブランドとのコラボレーション、雑誌、広告、CM、MV など、花にまつわる創作を広く行っている。週末限定のフラワーショップ「edenworks bedroom」、ドライフラワーショップ「EW.Pharmacy」、植物のコンセプトショップ「conservatory by edenworks」、花と

人を繋ぐフラワーショップ「ew.note」など様々なショップを展開している。また、2017 年にイタリア ミラノで紙の花プロジェクト「PAPER EDEN」を発表。ブランドとのコラボレーションやインスタレーションなど、国内外で活動中。

HP : https://edenworks.jp/

IG : edenworks_

・THE ROOM OF (IN) SCENTS

香りで意識を研ぎ澄まし、新たな感覚へと導く移動式のインスタレーション THE ROOM OF (IN) SCENTS(ザ ルーム オブ イン センツ)。このインスタレーションは、空間デザイナー・山本大介による店舗に使われる資材を再活用するプロジェクト“FLOW” に用いられる内装下地材LGS(軽量鉄骨)を使用した箱型の空間をさまざまな施設に設置し、この中で展開するメディアを媒介させることで、 香りへの認識と理解を高める体験型のアートプロジェクトです。今春にローンチし、福岡・太宰府天満宮で開催されたFUKUOKA ART BOOK FAIR、VISIONARIUM THREE SHIBUYA、CIBONE でインスタレーションを開催。TOKYO ART BOOK FAIR では、 詩人・菅原敏を迎え、「THREE エッセンシャルセンツ」のからインスパイアされたオリジナルの詩の朗読を音声コンテンツとして聴きながら、そこに広がる香りと共に、香りのインスピレーションや質感を体感することができます。

【TOKYO ART BOOK FAIR 2024】

会期 : 2024年11月28日(木)~12月1日(日)

会場 : 東京都現代美術館

住所 : 〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1

入場料 : 一般 1,000 円(税込)

(営業時間に関して)

※11月28日(木)12:00~19:00 最終入場時間:18:30

※11月29日(金)~12月1日(日)11:00~18:00 最終入場時間:17:30

詳細は以下よりご確認ください

HP : https://tokyoartbookfair.com/

IG : @tokyoartbookfair

