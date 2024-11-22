日本生命保険相互会社の保険商品取り扱いを開始 | 保険の相談サービス「グッドカミング」

アントプロダクション株式会社

保険の無料相談サービス「グッドカミング」を運営するアントプロダクション株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:河村 達也)は、新たに日本生命保険相互会社(本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役社長:清水 博)の保険商品取り扱いを開始しました。

グッドカミング(https://goodcoming.jp/)にて掲載を開始した日本生命保険相互会社の保険商品は、死亡保険やがん・特定疾病保険、個人年金保険、認知症保険など幅広いジャンルに対応しています。

グッドカミングでは、各種保険に関する記事コンテンツを掲載中です。

詳細はぜひ、グッドカミングWebサイトにてご確認ください。

詳細を見る :https://goodcoming.jp/cat-media/hoken/

アントプロダクション株式会社

Web 制作・プロモーション等を手掛けるアントプロダクション株式会社(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:河村 達也)はSEO・SEMマーケティング、アパレル事業、ネットメディア企画・制作・運営事業、保険事業を手掛けるWebマーケティング企業です。スローガンは「いいもので世界をひっくり返せ。」。アリの巣が由来の企業ロゴには「蟻のように小さくても力強く、一つの目的に向けて頑張れる人」が集まる場所を作りたい想いを込めています。0から作り上げ、時には破壊しながら細部までこだわった「いいもの」を作り、正しく評価しながら人との繋がりを重視する企業風土を築いて「顧客（ステークホルダー）と繋がる企業」「売り上げ100億円」を実現する経営目標を掲げております。

◆会社概要

会社名:アントプロダクション株式会社 / Ant Production Inc.

代表者 ：代表取締役 河村達也

所在地 ：（大阪本社）〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1丁目5-1 ケイヒン梅田ビル2F

（東京支社）〒104-0033 東京都中央区新川1-6-11 ニューリバータワー B1（1号室）

設立 ：2011年4月1日

URL ：https://ant-production.co.jp/

事業内容 ：制作・プロモーション / メディア事業 / webコンサルティング

◆他の運営メディア

仕事に関する全ての悩みを解決「Liberty Works(リバティワークス)」

https://liberty-works.jp/

メンズ向けファッション・美容メディア「ビーフリー」

https://befreee.jp/

女性の美容＆ライフスタイルを提案「PLUM+PINK」

https://plumppink.jp/

暮らしに役立つ便利アイテムを紹介「Hpfmall」

https://hpfmall.com/