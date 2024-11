KnowBe4、TrustRadiusから複数の 2025年度Buyer’s Choiceアワードを受賞

KnowBe4 Japan 合同会社

東京(2024年11月22日発)- セキュリティ意識向上トレーニングとフィッシングシミュレーション・分析を組み合わせた世界最大の統合型プラットフォーム*のプロバイダーであるKnowBe4(本社:米国フロリダ州タンパベイ、創立者兼CEO:Stu Sjouwerman (ストゥ・シャワーマン))は、同社の製品 KnowBe4 Security Awareness Training(https://www.knowbe4.com/ja/products/security-awareness-training), KnowBe4 PhishER/PhishER Plus(https://www.knowbe4.com/ja/products/phisher-plus)および KnowBe4 Compliance Plus(https://www.knowbe4.com/products/compliance-plus)が2025年度TrustRadius Buyer’s Choice アワードを受賞したことを発表しました。

TrustRadiusのBuyer's Choiceアワードは、検証された生の顧客レビューに基づいて、ベスト機能、価格対ベスト価値、ベスト顧客リレーションを評価し、選定されています。評価プロセスでは、顧客レビューアーは、製品やサポートチームが期待に達しているかの各種の設問に加えて、当該製品を再度購入するかどうかが問われます。

顧客レビューアーからの回答を検証し、3つの主要カテゴリーでベストな製品を評価して、本アワードは選定されます。

TrustRadiusのマーケティング・コミュニティ担当SVPであるAllyson Havener氏は、KnowBe4の受賞について次のようコメントしています。

「KnowBe4の3製品であるKnowBe4 Security Awareness Training, KnowBe4 PhishER/PhishER Plusおよび KnowBe4 Compliance PlusがTrustRadius Buyer's Choiceアワードを受賞したことは、KnowBe4がユーザー組織のセキュリティ体制を強化する上で強力な役割を果たしていることを明確に示すものです。このアワードは、お客様の声を反映する真の顧客レビューに基づくもので、KnowBe4のソリューションが包括的で効果的なトレーニングやツールを提供し、ユーザー企業がサイバーセキュリティの課題にプロアクティブに取り組むことを支援していることを物語っています。KnowBe4は、今日の複雑なセキュリティ環境において顧客の信頼を獲得し、サイバー攻撃に対する耐性と警戒心を育むソリューションを提供しています。TrustRadiusは、KnowBe4を表彰できることを大変嬉しく思います。」

1,000名を超える検証済みユーザーレビュー (https://www.trustradius.com/products/knowbe4/reviews)を参照してください。KnowBe4のセキュリティ意識向上トレーニングがお客様にどれたけのバリューを提供しているかが理解いただけると思います。

<ユーザーレビューの例>

KnowBe4 Security Awareness Training - Exceptional and modern training for your users!(https://www.trustradius.com/reviews/knowbe4-security-awareness-training-2024-07-12-08-46-23) (KnowBe4 セキュリティ意識行動トレーニング - ユーザーのための卓越した新しいトレーニングです!)

“We have been utilizing KnowBe4 Security Awareness Training for several years now to deliver security awareness training to our end users. This has helped us close the gap on phish prone users. We added there phishing simulation to further test the effectiveness of the training and have seen significant improvements in user awareness”(私たちは数年前からKnowBe4セキュリティ意識向上トレーニングをエンドユーザーへのセキュリティ意識向上トレーニングに活用しています。このトレーニングのおかげで、フィッシングに引っかかりやすいユーザーのジャップを縮めることができました。また、トレーニングの効果をさらにテストするために模擬フィッシング演習を追加したところ、ユーザーの意識が大幅に向上しました。)

KnowBe4のCEOであるストゥ・シャワーマンは、次のようにコメントしています。

「TrustRadiusのBuyer's Choice Awardを3製品で受賞したことを大変喜んでいます。今回のTrustRadius社からの受賞が重要なことは、私たちの大切なお客様からの生の声がヒューマンリスク管理に対する私たちの総合的なアプローチの効果を認めていることです。私たちはこの評価に感謝すると同時に、KnowBe4は引き続き、ソーシャルエンジニアリングの脅威を効果的に立ち向かい、人的リスクを最小限に抑えるための包括的な製品群を提供することで業界標準を確立することに尽力していきます。」

今後とも、ご自身のご意見をTrustRadiusへフィードバックして、情報共有にご協力をお願いします。皆様のレビューは、ここへ(https://www.trustradius.com/)お送りください。

KnowBe4についてさらに知りたい方は、https://www.knowbe4.jp/ (https://www.knowbe4.jp/)をアクセスしてください。

<TrustRadiusについて>

TrustRadiusは、テクノロジーの購入者のためのソフトウェアとテクノロジーのレビューで最も信頼されているプラットフォームです。TrustRadiusは、実際のユーザーからの詳細なレビューと評価をベースにテクノロジー購入者が購入決定を下す上での支援を提供しています。また、TrustRadiusは、テクノロジーベンダーが自社の製品を改善し、見込み客との信頼関係を築き、ROIを向上させるためにお客様からの生の声を捉え、活性化させるお手伝いをしています。テキサス州オースティンに本社を置くTrustRadiusは、米国で成功を収めた起業家によって設立され、Next Coast Ventures、Mayfield Fund、LiveOak VenturePartnersから出資を受けています。

<KnowBe4について>

KnowBe4は、セキュリティ意識向上トレーニングとフィッシングシミュレーション・分析を組み合わせた世界最大の統合型プラットフォームのプロバイダーです。KnowBe4は、ITおよびデータ・セキュリティの専門家であるStu Sjouwerman(ストゥ・シャワーマン)によって2010 年8 月に米国フロリダ州タンパベイで設立され、セキュリティに関する意識向上トレーニングへの新しい形態のアプローチを通じて、ランサムウェア、CEO詐欺、その他のソーシャルエンジニアリングの手口に関する意識を高めることで、組織が人に関わるセキュリティ上の課題に対処できるよう支援しています。KnowBe4のセキュリティ意識向上トレーニングは、国際的に有名なサイバーセキュリティの専門家のKnowBe4のチーフ・ハッキング・オフィサーであった故ケビン・ミトニックの実践的なソーシャルエンジニアリングの手口についての知見に基づいて設計されています。従業員を最後の防衛ラインとして機能させ、セキュリティ文化を強化することで人に関わるリスクを低減するKnowBe4のプラットフォームは多くの組織から支持を集め、世界の7万社を超える企業や団体によって採用されています。KnowBe4についてさらに知りたい方は、https://www.knowbe4.jp/ (https://www.knowbe4.jp/)をアクセスしてください。

セキュリティ意識向上トレーニングとフィッシングシミュレーション・分析を組み合わせた世界最大のKnowBe4のクラウド型統合プラットフォームは、増加し続けるフィッシング攻撃に対応する最新の模擬フィッシング/ランディングページ演習テンプレート(29,000種以上)に加えて、日々巧妙化するハッカーの手口に対抗するための様々なトレーニングコンテンツ(400種のインタラクティブトレーニングモジュール、535種の動画トレーニングモジュール、1541種のセキュリティ教育/トレーニングコンテンツ)を提供しています(自社調べ、2024年9月末現在)。