お客様の声をもとにさらに使いやすくなって再登場！神亀酒造監修。プロが認める熱燗をご自宅でお手軽に楽しめる「酒燗器」かんまかせ新発売！

小泉成器株式会社

理美容器具などの自社商品の企画・開発と、国内外のメーカーブランド商品を取扱い、販売する代理店業を展開する小泉成器株式会社(本社：大阪市中央区備後町、代表取締役社長：橋本直志)は、プロが認める熱燗をご自宅でお手軽に楽しめる『酒燗器 （KOP-0401/K）』の販売を開始しましたので、お知らせします。

製品情報

[品名]酒燗器

[品番]KOP-0401/K

[カラー]ブラック

■製品特長

・自動温度調節の湯煎式。湯煎で全体的にじっくり温め、味を損なわず旨味を引き出す。

・お燗の楽しみを広げる7段階の温度設定。約35℃の日向燗から約80℃のひれ酒まで対応。

・電源コードは着脱式マグネットプラグを採用。本体はコンパクト設計で卓上の使用に便利。

製品の使い方

製品特長

ユーザーの声をもとにさらに使いやすく

製品仕様

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７段階の温度設定チロリ以外にも徳利、300㎖１瓶も温め可能神亀酒造監修マグネットプラグコード長さ約1.8m

小泉成器商品総合サイト

https://www.koizumiseiki.jp/products/detail/1421

コイズミオンラインショップ

https://www.koizumi-onlineshop.jp/c/kitchen/kop0401

企業情報

小泉成器は、理美容家電・調理家電などの自社ブランド商品の企画・開発・販売と、健康関連機器・調理家電・リビング関連商品などの販売代理店ビジネスを行う会社です。時代の変化や人々の暮らしの変化と向き合いながら、“量の拡大”よりも“質の豊かさ”を追求するのが事業の本質と捉え、生活者にとっての「豊かな暮らしのナビゲーター」として、新たな需要創造の提案を行っています。

・企業名：小泉成器株式会社

・代表取締役社長：橋本直志

・本社所在地：〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

・事業内容：家電製品、家庭用品の企画・製造・卸売り