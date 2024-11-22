『ちいかわ』ライト付き加湿器がCAMSHOPで取扱開始

株式会社フェイス『ちいかわ』ライト付き加湿器

ノリモノ雑貨のブランド CAMSHOP.JP (株式会社フェイス) より、『ちいかわ』ライト付き加湿器取り扱い開始。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f66

乾燥の季節にオススメの『ライト付き加湿器』！

最大10時間加湿ができます。

ライト機能の優しい光は夜にチルアウトにもぴったりです。

『ちいかわ』ライト付き加湿器『ちいかわ』ライト付き加湿器『ちいかわ』ライト付き加湿器

『ちいかわ』ライト付き加湿器『ちいかわ』ライト付き加湿器『ちいかわ』ライト付き加湿器



サイズ：約H252×W119×D119mm

重さ：約500g

材質：ABS樹脂、ポリプロピレン

製造地：中国

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※こちらの商品写真はサンプルですので、実際の商品とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。



※製造上の都合のため、本来のキャラクターデザインと多少異なる場合がございます。予めご了承ください。



製品番号：4582487082633

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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