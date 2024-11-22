『ちいかわ』ライト付き加湿器がCAMSHOPで取扱開始
『ちいかわ』ライト付き加湿器
ノリモノ雑貨のブランド CAMSHOP.JP (株式会社フェイス) より、『ちいかわ』ライト付き加湿器取り扱い開始。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f66
乾燥の季節にオススメの『ライト付き加湿器』！
最大10時間加湿ができます。
ライト機能の優しい光は夜にチルアウトにもぴったりです。
『ちいかわ』ライト付き加湿器
『ちいかわ』ライト付き加湿器
『ちいかわ』ライト付き加湿器
『ちいかわ』ライト付き加湿器
『ちいかわ』ライト付き加湿器
『ちいかわ』ライト付き加湿器
サイズ：約H252×W119×D119mm
重さ：約500g
材質：ABS樹脂、ポリプロピレン
製造地：中国
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※こちらの商品写真はサンプルですので、実際の商品とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※製造上の都合のため、本来のキャラクターデザインと多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
製品番号：4582487082633
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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