【期間限定】オレンジの爽やかな香りと、チョコの食感を楽しんで。「ネコシェフ」から、肉球型に心ときめく「フィナンシェショコラオレンジ」を発売！

株式会社シュクレイ今回登場するのは、人気の肉球型フィナンシェの期間限定味。カマンベールチーズを練り込んだ生地に、オレンジピールとチョコチップを加えて焼き上げた一品です。芳醇なカマンベール、オレンジの爽やかな香りとチョコチップの食感が絶妙にマッチしたフィナンシェです。パッケージには、ネコシェフが想いを寄せる「ソフィ」が毛糸の帽子を被った姿が描かれており、冬の訪れを感じます。自分へのご褒美やネコ好きの方への贈り物に、大変オススメです。可愛らしいネコシェフの世界観とともに、絶品スイーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。数量限定となりますので、ぜひお早めにお買い求めくださいませ。[画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-d7e20406c7eb94087c28-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-20e7d6b2eec12dc05e3b-2.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-63c56d9079f626432849-1.jpg ]◆商品概要【商品名】 フィナンシェ ショコラオレンジ【価 格】 1,404円(税込)【内 容】 5個入【発売日】 2024年12月1日(日) ~※期間限定につき、無くなり次第終了となります。【NEW】フィナンシェアソートも同日発売!人気の定番商品「フィナンシェ」と期間限定味「フィナンシェショコラオレンジ」を両方お楽しみいただける詰合せが、この度初登場!窓際でくつろぐソフィちゃんに、またしてもネコシェフは心ときめいているのでしょうか。可愛らしいパッケージにも注目です!自分へのご褒美にはもちろん、大切な方への贈り物にぴったりの詰合せです。ネコシェフのフィナンシェを存分にお楽しみくださいませ。[画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-133d823553a7d6c5f2ce-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-debac27746d83547fd5d-4.jpg ]◆商品概要【商品名】 フィナンシェ アソート(WG) ※Winter Gift【価 格】 12個入:3,240円(税込)【内 容】 フィナンシェ×6個、フィナンシェショコラオレンジ×6個【発売日】 2024年12月1日(日) ~※期間限定につき、無くなり次第終了となります。ブランドロゴ&ストーリー[画像6: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-bafef41783903dd657df-5.png ]「ネコシェフ」ぼくの名前はネコシェフである。まいにちお菓子づくりに明け暮れるちょっと変わったネコなのさ。ここは自然ゆたかなチーズ工房。ぼくの住みか。なぜかって?ご主人自慢のチーズと森の果実が奏でるそのお菓子のハーモニーが絶品だから。お口を拝借。ひとくち食べたらみんな笑顔でもうとまらない。商品情報「ネコシェフバーガー」[画像7: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-0afd4c961f003ad50ab8-6.jpg ]ネコシェフの自信作。チーズフルーツバーガー。ご主人自慢のチーズの薫りと森の果実を贅沢に使用し、クリームチーズを練り込んだしっとり生地でサンドしました。[内容]・チェダー&クランベリー ×1個(※チーズ中チェダー8%以上使用しています。)・ゴルゴンゾーラ&イチジク ×1個(※チーズ中ゴルゴンゾーラ7%以上使用しています。)2個入 1,080円(税込) ※要冷蔵商品「フィナンシェ」[画像8: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-1434ebe77a4c25a036ce-7.jpg ]カマンベールを練り込んだ薫り豊かなフィナンシェに、レモンピールを加え爽やかに仕上げた自慢の一品。ひっくり返せば、なんと!ネコシェフ印の肉球型!?(チーズパウダー中カマンベール47%以上使用)5個入 1,296円(税込)12個入 3,078円(税込)クッキー(カマンベール&レーズン)[画像9: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-66f5ce5c9a48440b3429-8.jpg ]濃厚な味わいのカマンベールクッキーに、甘みあるレーズンの食感が楽しい一品です。(チーズパウダー中カマンベール47%以上使用)5個入 1,026円(税込)クッキー(チェダー&クランベリー)[画像10: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-757ee799bf0ea52a6f76-9.jpg ]コクのあるチェダーチーズクッキーに、クランベリーの酸味が相性のよい一品です。(チーズパウダー中チェダー41%以上使用)5個入 1,026円(税込)クッキー(ゴルゴンゾーラ&イチジク)[画像11: https://prtimes.jp/i/16051/1169/resize/d16051-1169-cc6655bac907afd23731-10.jpg ]マイルドに薫り立つゴルゴンゾーラクッキーに、イチジクの甘みがクセになる一品です。(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ36%以上使用)5個入 1,026円(税込)店舗情報ネコシェフ 東京ギフトパレット店〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内(JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ)営業時間︓(平日)9:30~20:30 (土・日・祝日)9:00~20:30東京ギフトパレット公式HP:https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/公式サイトホームページ:https://sucreyshopping.jp/nekochefInstagram :https://www.instagram.com/nekochef_official/X(旧Twitter):https://x.com/nekochef_PR会社概要<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、 レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、 フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ