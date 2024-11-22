次世代型ショップ「THE [　] STORE」に菅野結以さんプロデュースのアパレルブランド「Crayme,」が出店決定

株式会社SUPER STUDIO[画像1: https://prtimes.jp/i/16245/206/resize/d16245-206-206f9cac14e59c493a86-0.jpg ]出店概要ブランド名Crayme, ／ https://ec.crayme.com/出店期間2024年11月23日（土）～2024年11月29日（金）販売予定の商品※金額は税込にて記載・Classical Muse Dress / Black 24,750円[画像2: https://prtimes.jp/i/16245/206/resize/d16245-206-5fd40a41c6edfcdb925d-1.jpg ]・Whip Frills Set up / Black×Beige 26,950円[画像3: https://prtimes.jp/i/16245/206/resize/d16245-206-fc6e58bf841fb8e0988b-1.jpg ]実施キャンペーン１.菅野結以さん直筆サイン入りポストカードを日替わりでプレゼント1会計につき税込10,000円以上のご購入で、各日先着30名様に菅野結以さん直筆サイン入りのポストカードを日替わりでプレゼントいたします。※各日デザインが異なります。２.11月24日（日）・11月29日（金）で、菅野結以さんとの2ショットチェキ&握手会イベントを開催出店期間中に税込25,000円以上ご購入（当日のみ合算可）いただいた方先着200名様（各日100名様）限定で、菅野結以さんとの2ショットチェキ&握手会イベントへご招待いたします。《菅野結以さんイベント詳細》■ 11月24日（日）1部 15:00-16:002部 17:00-18:00■ 11月29日（金）1部 16:00-17:002部 18:00-19:00店舗位置RAYARD MIYASHITA PARK North 2F東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号アクセスJR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分営業時間11:00～21:00菅野結以さんについて10代の頃から人気雑誌「Popteen」のモデルとして活躍し、 カリスマモデルと称される。現在は雑誌「LARME」 「PECHE」のメインモデルを中心に活動中。モデル業の傍ら、自身のアパレルブランド「Crayme,」のディレクター&デザイナーも務める。また、TOKYO FM「RADIO DRAGON-NEXT-」のパーソナリティ、サウナ熱波師、かき氷プロデュースなど活動は多岐に渡る。SNSの総フォロワー数は約100万人に及ぶ。Instagram：@yui_kanno（https://www.instagram.com/yui_kanno/）X（旧Twitter）：@Yuikanno（https://twitter.com/yuikanno）THE [ ] STOREについてTHE [ ] STOREは、SUPER STUDIOと三井不動産がEC/D2Cブランドへ提供するOMOソリューションのひとつです。来店者は自らのスマートフォンを使って二次元バーコードから商品を購入できます。出店するEC/D2Cブランドは、オンラインだけでなく、オフライン（リアル店舗）での購入データもecforceで一元管理できるようになるため分析がしやすく、顧客体験を向上するためのCRM施策などに活用できます。▼THE [ ] STORE店舗イメージ[画像4: https://prtimes.jp/i/16245/206/resize/d16245-206-621937fabdf7e7ebadc3-3.png ]▼THE [ ] STORE購入導線[画像5: https://prtimes.jp/i/16245/206/resize/d16245-206-b63a63bf2c4247dae8f5-4.jpg ]SUPER STUDIOについて[会社名]株式会社SUPER STUDIO[代表者]代表取締役 CEO 林 紘祐[所在地]東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F[資本金]7,972,820,000円（資本準備金含む）[事業内容]統合コマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業[URL]https://super-studio.jp/※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。