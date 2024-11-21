ももクロ・玉井詩織 自身初となるビルボードライブ公演を記念してオリジナルグッズを発売！

阪神電気鉄道株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/5180/3149/resize/d5180-3149-88510ad215b04cdc7297-0.jpg ]■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」『玉井詩織 Billboard Live Tour 2024』 公演限定オリジナルグッズを販売！★特設ページ★（Shop.Merchan.jp）： https://shop.merchan.jp/collections/tamai_shiori[画像2: https://prtimes.jp/i/5180/3149/resize/d5180-3149-23f873013205d3f34ebf-1.jpg ]■『玉井詩織 Billboard Live Tour 2024』ももいろクローバーZの玉井詩織が、ソロアーティストとしてビルボードライブに初登場。2010年5月にシングル『行くぜっ！怪盗少女』でメジャーデビューを果たし、2023年には結成15周年を迎えたももクロ。その“黄色担当”としてアイドル活動を行う傍ら、モデルや役者、バラエティ番組への出演など、活躍の場をマルチに広げてきた玉井は、2023年1月から満を持してソロプロジェクト『SHIORI TAMAI 12 Colors』を始動。12か月連続で様々なテーマの楽曲を発表し、その集大成となるアルバム『colorS』を今年6月にリリースした。TeddyLoid、miwa、志磨遼平（ドレスコーズ）、亀田誠治、TAKURO （GLAY）などバラエティ豊かなクリエーター陣の楽曲提供を受け、持ち前の儚げで切なさが漂う歌声を生かしながら、多彩な表現力で楽曲ごとの世界観を彩っている。3月に東京国際フォーラム、6月に大阪フェスティバルホールで行われた【いろいろ】に続く今回のソロコンサートは、親密なクラブ会場が舞台となる。普段のグループ活動とはまた違った、玉井の新たな魅力に触れられる貴重な機会をお楽しみに。◎公演情報・2024年11月26日（火） ビルボードライブ横浜 （横浜/馬車道）1stステージ 開場 16:30 / 開演 17:30 2ndステージ 開場 19:30 / 開演 20:30・2024年11月28日（木） ビルボードライブ大阪 （大阪/梅田）1stステージ 開場 16:30 / 開演 17:30 2ndステージ 開場 19:30 / 開演 20:30◎物販情報・2024年11月26日（火）ビルポードライプ横浜販売場所：2階SHOP販売開始時間：1st→開場時（16:30～）/2nd→開場時（19:30～）・2024年11月28日（木）ビルポードライプ大阪販売場所：ホールSHOP販売開始時間：1st→開場時（16:30～）/2nd→開場時（19:30～）★関連URL★・ももいろクローバーZ Official Site： https://www.momoclo.net・Billboard Live： https://www.billboard-live.com■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。★ショップサイト★・ https://shop.merchan.jp※掲載の際は、右記【 】内の記載をお願いいたします。【(c)Merchan.jp (c)2024株式会社 阪神コンテンツリンク】＜会社概要＞株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/3a30ae48a569e09cfc000acd71d50acbbbb80592.pdf発行元：阪急阪神ホールディングス 大阪市北区芝田1-16-1