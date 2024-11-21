フィガロジャポンBWAアワード2024発表！ 地域看護や事業承継、ITの分野で新しいスタンダードを築き上げる女性起業家3名が受賞。

株式会社ＣＣＣメディアハウス

フィガロジャポンでは、自分の感性や思いを大切にしながら働くことを通して社会にインパクトを与える次世代のロールモデルを、フィガロジャポンBusiness with Attitude Award（BWAアワード）として毎年選出しています。

4回目となる今年のアワードのテーマは、「新しいスタンダードを築き上げる女性たち」。自身の熱い思いを胸に、社会や業界の課題に向き合い、新しい生き方、働き方の可能性を発信する3人の女性たちの取り組みを、フィガロジャポン1月号（11月20日発売）とBWA特設サイト(https://madamefigaro.jp/society-business/business-with-attitude/)にて紹介しています。特集誌面では、アワード受賞者のインタビューのほか、社内起業に取り組む女性や、日本やフランスで伝統技術を継承する職人たちにもフォーカスしています。

BWAアワード2024受賞者：

矢田明子（CNC代表取締役／一般社団法人Community Nurse Laboratory代表理事）

山野千枝（一般社団法人ベンチャー型事業承継代表理事）

やまざきひとみ（Ms. Engineer代表取締役）

BWA特設サイトで、今年のアワード受賞者の取り組みをチェック！

→ https://madamefigaro.jp/society-business/business-with-attitude/award/(https://madamefigaro.jp/society-business/business-with-attitude/award/)

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photography: Ami Harita

矢田明子【CNC代表取締役／一般社団法人Community Nurse Laboratory代表理事】

新しいかたちの「おせっかい」で、すべての人の可能性を拓く。(https://madamefigaro.jp/society-business/241120-bwa-akiko-yata.html)

海外では一般的な「コミュニティナーシング（地域看護）」の概念に着目し、日本初の実践者として2011年にコミュニティナースの活動を島根県で開始。14年、島根大学医学部看護学科を卒業。病院保健師、創業支援NPO代表理事として働きながら活動を拡大し、17年にコミュニティナースカンパニー（現CNC）を創業。これからの地域ケアのあり方として注目されている。現在は島根県を拠点に、子どもたちやインターン、移住者ら5世帯とともに暮らしながら、事業を推進する。44歳。5人の母。https://cncinc.jp/

photography: Ami Harita

山野千枝【一般社団法人ベンチャー型事業承継代表理事】

受け継いだ価値を進化させ繋ぐ「アトツギ」を、憧れの存在に。(https://madamefigaro.jp/society-business/241120-bwa-chie-yamano.html)

1969年、岡山県生まれ。コンサルティング会社を経て、2000年より大阪産業創造館に創業メンバーとして参画。ビジネス情報誌の編集長として多くの経営者を取材するうちに、後継者たちが社会に活力を与えていることに着目。18年、一般社団法人ベンチャー型事業承継を設立。受け身のイメージを払拭するべく後継ぎを「アトツギ」と表記し、社会に新しい価値を生む後継者の新規事業開発や業務改善を支援する。企業のブランディングを手がける千年治商店の代表取締役でもある。https://take-over.jp/

photography: Keiko Hamada

やまざきひとみ【Ms. Engineer代表取締役】

オンラインIT人材育成事業を通して、女性がもっと稼げる社会を。(https://madamefigaro.jp/society-business/241120-bwa2024-yamazaki-hitomi.html)

1984年、東京都生まれ。大学卒業後、サイバーエージェントに入社。メタバースサービス「アメーバピグ」の立ち上げをプロデュースし、1年半で500万人の会員を獲得。女性向けキュレーションメディアの編集長などを経て2015年に独立。16年、PRを手がけるアタラシイヒを設立。「女性が男性と同等に稼ぐことをスタンダードにしなければ、次世代に格差を引き継ぐことになる」と、ジェンダーギャップや地域と都市の格差の解消を目指し、21年に女性のためのコーディングブートキャンプ、Ms. Engineer（ミズエンジニア）を立ち上げる。https://msengineer.jp/

BWAアワード2024審査員：

阿座上陽平（ゼブラアンドカンパニー共同創業者）

工藤七子（一般財団法人 社会変革推進財団（SIIF）常務理事）

小山薫堂（放送作家／脚本家）

篠原ともえ（デザイナー／アーティスト）

浜田敬子（ジャーナリスト）

モルガン・ミエル（仏「マダムフィガロ」誌 ビジネス担当編集長）

2021年に始まった「フィガロジャポンBusiness with Attitude（BWA）」は、従来の「こうあるべき」にとらわれず、新しい時代に、自分の美学や価値観を大切に、楽しみながら働き、周囲の人や社会に良いインパクトを与える「美しく豊かな働き方」を実践する女性たちのコミュニティです。フィガロジャポン本誌、ウェブサイト、オンライン・オフラインイベントを横断しながら、さまざまなコンテンツを創出しています。



BWA公式Xアカウント：

@figarojaponBWA https://twitter.com/figarojaponBWA



BWA公式＃タグ：

#businesswithattitude #BWA #美しく豊かな働き方 #フィガロジャポン #figarojapon #新しい働き方 #リスキリング #スタートアップ #女性支援 #ジェンダーギャップ #地方創生 #地域医療 #コミュニティナース #事業承継 #地域格差 #IT #エンジニア

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フィガロジャポン2025年1月号

フィガロジャポンは、フランス版マダムフィガロの日本版として1990年に創刊しました。リスペクトするのは、Art de Vive（暮らしの美学）を大切にするパリジェンヌの生き方と視点。上質なファッション、インテリア、そして新しい発見に満ちた国内外の旅を、感度の高い大人の女性たちへ向けて提案しています。また、新時代の働き方を実践している女性たちを応援する「Business with attitude（BWA）」や、ワイン好きのためのコミュニティ「フィガロワインクラブ」、体験と学びを提供するECサイト「フィガロマルシェ」など、コンテンツの楽しみ方を広げ続けています。

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フィガロジャポン2025年1月号

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