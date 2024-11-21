【先行予約 早割】『水勢・水流が落ちない』ナノバブル発生器マジバブルシリーズに小型節水タイプが新登場！
水勢・水流が落ちないナノバブル発生器マジバブルシリーズなどオリジナル商品の企画・開発を行う株式会社川崎エンジニアリング（愛媛県松山市、代表：川崎和博）は、ナノバブル発生器マジバブルシリーズに「節水効果」を持たせた「小型マジバブル蛇口」を、自社ECサイト「Magico楽天市場」にて2024年12月3日（火）より販売します。
ナノバブル発生器マジバブルシリーズの特徴
マジバブルシリーズは「水流、水勢を重視した独自の3層構造」を採用しており、時間単位での通過水量を追求したナノバブル発生器です。
そのマジバブルシリーズにおいて「節水効果を重視」して開発されたのが、 ナノバブル発生器小型マジバブル蛇口 です。
小型マジバブル蛇口 は、節水効果を追求し、最大節水効果47％を確保したナノバブル発生器です。
節水効果を得ると共に、ナノバブル発生量は殆ど変わらず1ccに約9000万個を確保しております。
また、節水効果を追求することにより、すべての部品設計を見直し、本商品を蛇口に取り付けた際の飛び出し量を出来る限りコンパクトに仕上げました。
また、より多くのバブル数を追求するために独自の外気吸引機構を初採用。
小型マジバブル蛇口から吐出されるシャワーは肌触りの良い感触をご体感頂けます。
商品概要
商品名：ナノバブル発生器 小型マジバブル蛇口
材質：
本体 PC/ABS/POM樹脂
バブル発生部 POM樹脂
パッキン NBR/エラストマー樹脂
サイズ：高さ35.3mm（取り付けネジ部を含まず）、最外径31.1mm
重量：約20ｇ
生産国：日本（愛媛県松山市）
推奨条件：
最高使用温度60℃以下
水圧0.1～0.3Mpa
販売価格：5,980円（税込）
早割期間：20％OFF【2024年11月1日(金)13:00 - 12月1日(日)23:59まで】
商品詳細ページ：https://item.rakuten.co.jp/kweg/magibubble05/
取り扱い販売ショップ：https://www.rakuten.co.jp/kweg/
Magico（マジコ）について
株式会社川崎エンジニアリングは、これまで約30年間、小型精密プラスチック金型を設計、製造してきました。「Magico」とは株式会社川崎エンジニアリングのアイデア商品ブランドです。
これまでの「経験」と「技」と「発明能力」を生かし、みなさまに驚きと感動の「Magico」という、アイデア商品をお届けさせて頂きます。
会社概要
会社名：株式会社川崎エンジニアリング
所在地：〒799-2651 愛媛県松山市堀江町甲2044番地2
代表者：川崎和博
設立：1978年4月
URL：http://www.kweg.co.jp/index.html
事業内容：プラスチック金型設計、製造、成形及び、自社オリジナル商品の通信販売
各種サイト：
オフシャルInstagram：https://www.instagram.com/kweg_magico/
オフシャルX：https://x.com/kwegsnsMagico
LINE：https://lin.ee/qUl8iL7