【楽天ブラックフライデー】年に一度のビッグセール！人気のモバイルバッテリーやAC充電器など最大60％OFF！

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株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、


11月21日(木)20時から開催される楽天市場『ブラックフライデー』に合わせ、人気製品など30点以上のアイテムを最大60%オフで販売いたします。



【『ブラックフライデー』対象期間： 11/21(木) 20:00-11/27(水) 01:59 】
MOTTERUでは11/27(水)14：00までSALEを開催いたします！


SALE対象商品はコチラ :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/

注目のSALE対象商品(一部抜粋)



モバイルバッテリー 10000mAh PD18W 対応

しなやかで絡まない シリコンケーブル USB-A to Lightning

新商品もお値下げ中！



編み込みシリコンケーブルPD60W対応

AC充電器 PD65W USB-C 1ポート

ギャザーミニスクエアポーチ 収納 ◎

お得なクーポン配布中！



ケーブルバンド 10本セット 3つ穴タイプ
商品2点購入で200円オフ(併用不可)

ちょっと気になっていた商品も、についで買いでお得にゲットしちゃいましょう♪



クーポンはこちら(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WUxUMi01VUlXLVNGWFktTFRHTA--&rt=)





商品3点購入で400円オフ(併用不可)


モバイルバッテリー、充電器、ケーブル、あれもこれも揃えたい！組み合わせでどんどん自分好みにカスタムできます！



クーポンはこちら(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QUI4Sy1aVkpNLUJQTE4tT1UyVA--&rt=)





PD60W対応の20,000mAhモバイルバッテリー



その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。


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