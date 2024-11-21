【楽天ブラックフライデー】年に一度のビッグセール！人気のモバイルバッテリーやAC充電器など最大60％OFF！
株式会社MOTTERU
【『ブラックフライデー』対象期間： 11/21(木) 20:00-11/27(水) 01:59 】
SALE対象商品はコチラ :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/
モバイルバッテリー 10000mAh PD18W 対応
しなやかで絡まない シリコンケーブル USB-A to Lightning
編み込みシリコンケーブルPD60W対応
AC充電器 PD65W USB-C 1ポート
ギャザーミニスクエアポーチ 収納 ◎
ケーブルバンド 10本セット 3つ穴タイプ
商品2点購入で200円オフ(併用不可)
商品3点購入で400円オフ(併用不可)
PD60W対応の20,000mAhモバイルバッテリー
株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、
11月21日(木)20時から開催される楽天市場『ブラックフライデー』に合わせ、人気製品など30点以上のアイテムを最大60%オフで販売いたします。
【『ブラックフライデー』対象期間： 11/21(木) 20:00-11/27(水) 01:59 】
MOTTERUでは11/27(水)14：00までSALEを開催いたします！
SALE対象商品はコチラ :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/
注目のSALE対象商品(一部抜粋)
モバイルバッテリー 10000mAh PD18W 対応
しなやかで絡まない シリコンケーブル USB-A to Lightning
新商品もお値下げ中！
編み込みシリコンケーブルPD60W対応
AC充電器 PD65W USB-C 1ポート
ギャザーミニスクエアポーチ 収納 ◎
お得なクーポン配布中！
ケーブルバンド 10本セット 3つ穴タイプ
商品2点購入で200円オフ(併用不可)
ちょっと気になっていた商品も、についで買いでお得にゲットしちゃいましょう♪
クーポンはこちら(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WUxUMi01VUlXLVNGWFktTFRHTA--&rt=)
商品3点購入で400円オフ(併用不可)
モバイルバッテリー、充電器、ケーブル、あれもこれも揃えたい！組み合わせでどんどん自分好みにカスタムできます！
クーポンはこちら(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QUI4Sy1aVkpNLUJQTE4tT1UyVA--&rt=)
PD60W対応の20,000mAhモバイルバッテリー
その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。
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