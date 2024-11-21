【コンテンツ東京に出展】番組を自走するAIストリーマーサービスを提供します

トレシン株式会社

とれしん株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：平松猛男）は、2024年11月20日（水）～22日（金）に幕張メッセで開催される「コンテンツ東京」に出展します。

「キャラクターストリーマー」サービス

弊社が提供するAIストリーマーサービスは、AIキャラクターがPDFなどのデータソースから番組を自動生成し、視聴者とのリアルタイムな交流を通じて番組を進行します。従来のVTuberや企業キャラクターに代わる革新的なライブ配信体験を、ぜひ現地でご体感ください。

【展示内容】

1. AIキャラクターによる自動番組進行

・ 視聴者のコメントにリアルタイムで反応し、双方向のエンゲージメントを実現します。

2. 多様なユースケース

・ ライブコマース、教育、観光、ウェビナーなど幅広い分野で活用可能。

3. 関連アプリケーションの受託開発

・ 個別のニーズに応じた柔軟な開発サービスも提供します。

【展示会情報】

・ 日程：2024年11月20日（水）～22日（金）

・ 会場：幕張メッセ

・ ブース番号：24-44

会場案内図：https://www.content-tokyo.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/24/ct_jp_24_map_1113.pdf

来場者VIPバッジをお持ちでない方はこちらから登録いただけます：

https://www.content-tokyo.jp/tokyo2/ja-jp/register.html?code=1183893486353970-YXI

【お問い合わせ先】

とれしん株式会社

ウェブサイト：https://toreshin.com

メールアドレス：service@toreshin.com

革新的なAIキャラクター技術で、新たなライブ配信の可能性をご提案します。ぜひご来場ください！