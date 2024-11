ドジャース 大谷翔平選手、史上初！指名打者（DH）としてNL MVPを受賞！限定記念グッズが「郵便局のネットショップ」に登場！

株式会社レッツ株式会社レッツは、ドジャース 大谷翔平選手2024 NL MVP受賞記念グッズを「郵便局のネットショップ」にて、2024年11月22日(金)17:00から販売開始いたします。

2024年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が通算3度目、そして史上初の指名打者(DH)として両リーグで初めてのMVPを受賞するという偉業を成し遂げました!この歴史的な快挙を称え、「郵便局のネットショップ」オリジナルデザインの記念商品が数量限定で登場。ファンのためのコレクションとして、大谷選手の輝かしい瞬間を手元に刻む絶好の機会です。特別なアイテムで、記憶に残る大谷選手の初の両リーグMVP達成を共に祝いましょう。MLBファンなら見逃せない、まさにプレミアムな一品です!

▼販売ページ:https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes-ohtani24mvp/

(郵便局のネットショップ)

- ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 プレミアムメガフォトミント【限定1000個】- ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 DXフォトミント【限定2024個】- ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 ダブルコインフォトミント【限定5459】- ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 純銀コイン【限定500】- ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 ゴールドコイン【限定5459】- ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 コインキーチェーン

販売商品

■ ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 プレミアムメガフォトミント

2024年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグMVPを受賞!これで自身3度目となるMVP受賞を果たし、さらに史上初の指名打者(DH)として両リーグではじめてのMVPを獲得するという歴史的快挙を成し遂げました。この栄光を讃える限定版プレミアムメガフォトミントが登場!2024シーズンに活躍する大谷選手の印象的な姿を収めた迫力ある写真に加え、MVPロゴ、大谷選手の背番号「17」、そして2024年のシーズンスタッツが刻まれた24ktゴールドメッキコインが3枚付属しています。高級感のあるスエードマットとシリアルナンバー入りのデザインで、コレクターズアイテムとしての価値も抜群です。郵便局のネットショップオリジナルデザイン、限定1000個、シリアルナンバー入りの商品として、この特別なフォトミントで大谷選手の歴史的な瞬間をぜひお手元にお迎えください!

数量限定1000個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:110,000円(送料・消費税込)

販売期間:2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年3月3日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約76.2x61.0cm

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

スエードマット

シリアル番号入り(プリントによる表記)

■ ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 DXフォトミント

2024年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグMVPを受賞!これで自身3度目となるMVP受賞を果たし、さらに史上初の指名打者(DH)として両リーグではじめてのMVPを獲得するという歴史的快挙を成し遂げました。この栄光を讃える限定版DXフォトミントが登場!2024シーズンに活躍する大谷選手の印象的な姿を収めた迫力ある写真に加え、MVPロゴ、ドジャースロゴが刻まれた特製コインが2枚付属しています。郵便局のネットショップオリジナルデザイン、限定2024個、シリアルナンバー入りの商品として、この特別なフォトミントで大谷選手の歴史的な瞬間をぜひお手元にお迎えください!

数量限定2024個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:60,000円(送料・消費税込)

販売期間:2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年3月3日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約55.8x45.7cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(プリントによる表記)

■ ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 ダブルコインフォトミント

2024年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグMVPを受賞!これで自身3度目となるMVP受賞を果たし、さらに史上初の指名打者(DH)として両リーグではじめてのMVPを獲得するという歴史的快挙を成し遂げました。この栄光を讃える限定版フォトミントが登場!2024シーズンに活躍する大谷選手の躍動感あふれる姿を収めた写真に加え、MVPロゴと2024年のシーズンスタッツが刻まれた特製コインが2枚付属しています。郵便局のネットショップオリジナルデザインで、限定5459個のシリアルナンバー入り仕様。コレクターズアイテムとしても価値の高いこの特別なフォトミントで、大谷選手の歴史的快挙を記念に刻みませんか?ファンなら見逃せない一品をぜひお手元に!

数量限定5459個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※手書きによるシリアル表記について、選手本人の手書きではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:30,000円(送料・消費税込)

販売期間:2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年3月3日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

サイズ:約40.6x33.0cm

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り(手書きとプリントによる表記)

■ ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 純銀コイン

2024年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグMVPを受賞!これで自身3度目となるMVP受賞を果たし、さらに史上初の指名打者(DH)として両リーグではじめてのMVPを獲得するという歴史的快挙を成し遂げました。この栄光を讃える純銀コインが登場!表面には大谷選手の迫力あるバッティングシーンを切り取ったフォトデザイン、裏面には2024年のシーズンスタッツを刻んだ特別仕様。純銀ならではの上品な輝きが、大谷選手の偉業をより一層際立たせます。郵便局のネットショップオリジナルデザインで、限定500個、シリアルナンバー入りの希少なコレクターズアイテムです。この特別な純銀コインで、大谷選手の歴史的快挙を記念に残し、ぜひあなたのコレクションに加えませんか?

数量限定500個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:70,000円(送料・消費税込)

販売期間:2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年3月3日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

コイン:約φ3.9cm 純銀 31.1g

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 ゴールドコイン

2024年シーズン、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手がナショナル・リーグMVPを受賞!これで自身3度目となるMVP受賞を果たし、さらに史上初の指名打者(DH)として両リーグではじめてのMVPを獲得するという歴史的快挙を成し遂げました。この栄光を讃えるゴールドコインが登場!表面には大谷選手の迫力あるバッティングシーンを切り取ったフォトデザイン、裏面には2024年のシーズンスタッツを刻んだ特別仕様。コインは24ktゴールドメッキが施され、特別な輝きを放ちます。郵便局のネットショップオリジナルデザインで、限定5459個、シリアルナンバー入りの希少なコレクターズアイテムです。この特別なコインで、大谷選手の歴史的快挙を記念に残し、ぜひあなたのコレクションに加えませんか?

数量限定5459個、オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:15,000円(送料・消費税込)

販売期間:2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年3月3日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

コイン:約φ3.9cm 24kt ゴールドメッキ

ジュエリーケース(ブラック)

シリアル番号入り(プリントと刻印による表記)

■ ドジャース 大谷翔平 2024 NL MVP 受賞記念 コインキーチェーン

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が2024年シーズンにナショナル・リーグMVPを受賞したことを記念し、特別デザインのコインキーチェーンが登場!表面にはMVPロゴをあしらった華やかなデザイン、裏面には2024年シーズンのスタッツが刻まれた特別仕様です。日常使いしやすいサイズながら、大谷選手の歴史的快挙を感じさせる存在感あるアイテムで、ファンにとっては見逃せない記念品です。郵便局のネットショップオリジナルデザインとして登場する、この特別なコインキーチェーンをぜひお手元にお迎えください!

オリジナルデザイン、この期間のみ販売いたします。

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※記念グッズ名としてのコインであり通貨ではございません。

※全商品MLB公認のホログラムシールが貼られている正規品です。

販売価格:5,500円(送料・消費税込)

販売期間:2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで

商品お届け:2025年3月3日(月)以降に順次お届け予定

商品仕様:

MADE IN THE USA

The Highland Mint 社製

コイン:約φ3.9cm ブロンズ

販売概要

【販売サイト】

「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/aprtimes-ohtani24mvp/

※郵便局窓口では受付しておりません。



【販売期間】

2024年11月22日(金)17時~2024年12月23日(月)23時59分まで