『魔道祖師』より、人気イラストレーターGEAROUS氏/蜜知醤氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いたグッズが登場。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）から、2024年7月に開催された「Cross World 交差する世界 魔道祖師日本語版ラジオドラマ ポップアップショップ in amiami」にて販売された商品の事後通販が決定いたしました。現在、「あみあみ」にて予約受付中です。

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 トレーディング缶バッジ 原作ver./童話ver.

□参考価格：1パック 500円(税込)/１BOX (8パック入り) 4,000円（税込）

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】直径 58mm

【素材】ブリキ、紙

【原作ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

【童話ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄



人気イラストレーターGEAROUS氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%BC%B6%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 トレーディングクリアカード 原作ver./童話ver.

□参考価格：1パック 500円(税込)/１BOX (8パック入り) 4,000円（税込）

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】約W75×H110×D2mm

【素材】アクリル

【原作ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

【童話ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーターGEAROUS氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

アクリル製で厚みのあるクリアカードです。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 アクリル色紙 原作ver./童話ver.

□参考価格：各1,500円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】約W120×H135×D2mm

【素材】アクリル、紙

【原作ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

【童話ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

光をあてると背景がキラキラと輝く、色紙風のアクリルボードです。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E8%89%B2%E7%B4%99&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 トレーディングデフォルメグリッター缶バッジ 原作ver./童話ver.

□参考価格：1パック 600円(税込)

１BOX (8パック入り) 4,800円（税込）

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】直径 65mm

【素材】ブリキ、紙

【原作ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

【童話ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーター蜜知醤氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

瞳の中まで輝くグリッター缶バッジです。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%BC%B6%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 デフォルメゆらゆらアクリルスタンド 原作ver./童話ver.

□参考価格：各1,540円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】原作ver：約W98×H120×D3mm/童話ver：約W96×H118×D3mm

【素材】アクリル、鉄

【原作ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

【童話ver. ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーター蜜知醤氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%82%86%E3%82%89%E3%82%86%E3%82%89%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 ジオラマアクリルスタンド 童話ver.

□参考価格：各2,800円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】約W80×H170×D3mm

【素材】アクリル

【ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーターGEAROUS氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

背景はホログラム仕様で、光をあてると虹色に輝きます。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 回転式両面キーホルダー

□参考価格：各1,650円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】約W58×H98×D5mm

【素材】アクリル、鉄

【ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーターGEAROUS氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

回転させることによって絵柄が変わり、2つの絵柄を楽しめる仕様です。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E5%BC%8F%E4%B8%A1%E9%9D%A2%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 リボンキーホルダー

□参考価格：各2,350円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】約W290×H150mm

【素材】ポリエステル、鉄

【ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機

人気イラストレーターのGEAROUS氏と蜜知醤氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC&submit_btn=&pagemax=60)

■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 トレーディングカード収納ブック 原作ver./童話ver.

□参考価格：各1,980円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：あみあみ

【サイズ】

本体：約W90×H110×D20mm

（収納できるカードのサイズ：W64×H90mm 以内）

（収納できるカードの枚数：33枚）

【素材】ポリ塩化ビニル

「魔道祖師」 から、トレーディングカード収納ブックが登場。

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■大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 2WAYアクリルスタンド

□参考価格：各2,200円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：amie/

【サイズ】約W160×D3mm

【素材】アクリル

【ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーターGEAROUS氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%202WAY%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&submit_btn=&pagemax=60)

■ 大河幻想ラジオドラマ「魔道祖師」 Cross World 交差する世界 チェンジングアクリルステッカー

□参考価格：各1,320円(税込)

□発売日：2025年4月予定

□ブランド：amie/

【サイズ】約W70×H62×D3mm

【素材】アクリル

【ラインナップ】

魏無羨 / 藍忘機 / 藍曦臣 / 藍景儀 / 藍思追 / 金光瑤 / 金凌 / 江澄

人気イラストレーターGEAROUS氏による美麗な新規描き下ろしイラストを用いた商品です。

見る角度によって絵柄が変わり、2つの絵柄を楽しめる仕様です。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=Cross%20World%20%E4%BA%A4%E5%B7%AE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C%20%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC&submit_btn=&pagemax=60)

(C)MiMi

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

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