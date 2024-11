FCバイエルン・ミュンヘンへ短期留学　JFAとアディダスによる育成年代の選手を対象としたプロジェクト「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」

アディダス ジャパン株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/3301/977/resize/d3301-977-8118dd3765fa71a83a18-2.png ]JFA PARTNERSHIP PROJECT for DREAM | JFA|公益財団法人日本サッカー協会:https://www.jfa.jp/partnership/アディダス フットボールについて:https://www.adidas.jp/football「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」について 「世界基準の選手育成」を目的に、公益財団法人日本サッカー協会とアディダス ジャパン株式会社の共創プロジェクトとして発足いたしました。育成年代で世界基準の環境に身を置き、若いうちからハイレベルな経験をすることで、日本サッカー界を担う選手へと成長することを目指しています。<2023年度実施>■レアル・ソシエダ(スペイン)2023年11月20日(月)~12月03日(日)4名■FCバイエルン・ミュンヘン(ドイツ)2023年11月26日(日)~12月10日(日)6名■フルハム(イングランド)2024年02月04日(日)~02月19日(月)5名■レアル・ソシエダ(スペイン)2024年03月17日(日)~04月02日(火)4名<2024年度実施>■リバープレート(アルゼンチン)2024年09月15日(日)~9月30日(月)4名■ロサンゼルス・ギャラクシー(アメリカ) 2024年10月20日(日)~11月4日(月)4名「育成年代応援プロジェクト JFA アディダス DREAM ROAD」FCバイエルン・ミュンヘンへの練習参加予定選手・永添 功樹(ナガソエ コウキ)[画像2: https://prtimes.jp/i/3301/977/resize/d3301-977-95ec764a650dd963bf0c-4.jpg ]・所属:セレッソ大阪U-15・ポジション:FW・生年月日:2009年4月2日・身長/体重:170cm/65kg・学年:中学3年<コメント>自分の最大限の実力を出して海外など関係なく戦い、上手くなります。・今村 涼弥(イマムラ リョウヤ)[画像3: https://prtimes.jp/i/3301/977/resize/d3301-977-7247747689eb180c087a-5.jpg ]・所属:横浜F・マリノスジュニアユース・ポジション:LSH・生年月日:2009年6月18日・身長/体重:164cm/60kg・学年:中学3年<コメント>とても貴重な機会なので、自分の持っている最大限を出せるように頑張ります。・多田 蒼生(タダ アオイ)[画像4: https://prtimes.jp/i/3301/977/resize/d3301-977-afd2c6544143bdb27a1e-6.jpg ]・所属:北海道コンサドーレ札幌U-18・ポジション:FW・生年月日:2008年12月25日・身長/体重:179cm/70kg・学年:高校1年<コメント>海外の選手とプレーする機会は滅多にないので、このチャンスを活かし何度もチャレンジしていきたいです。そして、自分の通用する部分、通用しなかった部分をより多く経験することで、今後のサッカー人生に活かしたいです。・四日 裕歩(ヨッカ ヒロム)[画像5: https://prtimes.jp/i/3301/977/resize/d3301-977-335cca91a2170c2752ca-7.jpg ]・所属:横浜FCユース・ポジション:FW/MF・生年月日:2008年6月26日・身長/体重:167cm/58kg・学年:高校1年<コメント>FCバイエルン・ミュンヘンという世界的なクラブへの留学を通して、少しでも多くのことを吸収し、日本に持ち帰り、個人のレベルアップに繋げたいと思います。この2週間でひと回りもふた回りも成長できるよう、全力で頑張ります。JFAユース育成ダイレクター 城 和憲 氏 コメントJFAユース育成ダイレクター 城 和憲 氏[画像6: https://prtimes.jp/i/3301/977/resize/d3301-977-728f29e8f4ac605d0fee-8.jpg ]今年度3回目のDREAM ROADプログラムの実施にあたり、パートナーであるアディダス ジャパン様、そして選手を快く受け入れてくれたFCバイエルン・ミュンヘンへ感謝申し上げます。世界的なビッグクラブであるFCバイエルン・ミュンヘンと我々はパートナーシップを通じて、これまでも選手や指導者等、様々な交流を深めてきました。また、今年は伊藤洋輝選手や谷川萌々子選手(レンタル移籍中)が加入することで、これまで以上に同クラブへの関心は高まり、多くのユース年代の選手もその活躍に刺激を受けたのではないでしょうか。同クラブは近年、ホームスタジアムであるアリアンツ・アレーナに程近いミュンヘン郊外に広大な育成施設を設けて以降、より高いレベルでの選手育成に着手しています。今回参加する選手は、その素晴らしい環境の中で、世界基準の選手たちと過ごすことになります。個人として、その基準の中で臆さずにどれだけ自らの特長を出しながらトライし続けることが出来るのか期待したいと思います。そして彼らが学び、身につけた世界基準を日常のリーグやトレーニングで国内の選手に還元してくれることを願っています。(C)2024 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar Logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas.<一般のお客様からのお問い合わせ先>アディダスお客様窓口 Tel:0570-033-033 (土日祝除く、9:30~18:00)