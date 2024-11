【生成AI活用】Meta広告の最新アルゴリズムに適応し、多様なペルソナ・クリエイティブ訴求軸を生成する運用ツールを開発。

ダッシュボード株式会社Meta広告と連携可能!ペルソナ・クリエイティブ案生成AIツール

■商品・サービスの概要

サービス名: ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI

提供開始日: 2024年11月

価格(税込): 0円

提供方法: ダッシュボード株式会社(以下ダッシュボード)が運用する広告アカウントにて提供

■商品・サービスの内容

「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」は、ChatGPTを活用して、広告の成果を最大化するためのペルソナ設定やクリエイティブ訴求・デザイン案を生成するツールです。

本ツールを用いることで、広告主のサービスをLP・公式HPなどから解析、ターゲットのペルソナを自動生成し、法的規制や広告主のレギュレーションにより広告で避けるべき表現を考慮した上で、広告プランナーの発想の枠を超えた印象的で話題性のある訴求案を短時間で生成可能です。

「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」による生成方法は以下の通りです。

1.公式サイトやランディングページの他、Amazonなどからも商品サービス情報を収集し、整理します。

2.画像を含む過去の広告配信結果を取り込み、その成果から分析したクリエイティブの改善点を5つ提示します。

3.商品サービス情報と広告成果から、5つのペルソナを生成しMBTIの16パーソナリティに照らし合わせて人物像を具体化します。

このプロセスには、該当の商品サービスに対するXでのリアルなユーザーの声も取り入れます。

4.SCAMPER法を利用して、クリエイティブの訴求を10案提示します。

SCAMPER法とは既存のアイデアを発展させるための創造的思考技法で、以下の7つの観点で訴求案を生成します。

S (Substitute): 代替 - 別のもので置き換える

C (Combine): 結合 - 他のものと組み合わせる

A (Adapt): 適応 - 別の用途や状況に合わせる

M (Modify): 修正 - 変更を加える、拡大縮小する

P (Put to another use): 転用 - 別の使い方を考える

E (Eliminate): 除去 - 不要な要素を取り除く

R (Reverse): 逆転 - 逆の発想をする

5.10案から利用したい案を選択すると、PASONA法則を活用してInstagram広告の動画構成案を生成します。

また、「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」は以下を考慮して適切な生成を行います。

・YMYLガイドライン

・倫理的配慮(差別的・攻撃的・コンプレックスへの過度な刺激を避ける)

・薬機法などの法的規制に準ずる内容

■開発背景

「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」は、広告制作の効率化を目指したAIツールです。

開発の背景には、広告制作における従来の方法が抱える課題がありました。

デジタルマーケティングの発展により、Metaなどの各プラットフォームで成果を最大化するためには、多様なユーザーのニーズに対応したクリエイティブを継続的に投入し、機械学習によって最適な広告を届ける必要があります。

しかし、従来の方法では担当者の属人的な発想に依存しやすく、アイデアが枯渇しがちで、大きな時間と労力がかかっていました。

この問題を解決するため、「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」は、ChatGPTのAPIを基盤に、MetaのマーケティングAPIやGoogle Apps Scriptを連携させた効率的な作業環境を構築。

SNSのトレンド情報を取り入れ、実際の利用者の声を分析して効果的なペルソナやクリエイティブ案を自動生成します。

これにより、広告制作に必要な時間を大幅に削減し、従来の5時間を5分に短縮。

特に中小企業にとって、リソースを節約しながら迅速に広告成果を向上させる強力なツールとなっています。

■今後の展望

当社の「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」は、広告成果の向上を目指し、Meta広告運用に革新をもたらすツールです。

現在、このツールは無償で提供され、複数の広告アカウントで効果を上げていますが、私たちはさらなる進化を目指しています。

まず、AIにPASONA法則だけでなく、3C分析やSWOT分析といったマーケティングフレームワークを統合し、市場のニーズや競合状況を総合的に分析できる機能を追加します。

これにより、より戦略的でデータドリブンな広告提案が可能になります。

また、クリエイティブな提案に加えて、広告画像を自動生成する機能を開発中です。

これにより、広告代理店は限られたリソースでも迅速に広告素材を製作でき、最新のデザイントレンドを反映したビジュアルを作成できます。

これらの機能強化により、「ペルソナ・クリエイティブ訴求生成AI」は、さらに広告業界のAI活用を推進し、クライアントのビジネス成長に貢献するツールへと進化します。

常に革新を追求し、クライアントのマーケティング課題を解決する新たなソリューションを提供し続けることをお約束します。

さらにダッシュボードは、Meta広告の最新トレンドや業界の変化に対応する新機能をリアルタイムで追加し、データ分析に基づいた戦略調整を可能にします。

これにより、広告主のROI最大化をサポートし、広告業界における革新を推進し続けます。

■ダッシュボード株式会社について

ダッシュボードは、Webマーケティングを使ったお客様の集客から顧客化、継続までを一気通貫でサポートする広告代理店です。

Metaビジネスパートナーバッジを保持する希少な広告代理店の一つであり、FacebookやInstagramを中心にGoogle、TikTok、Yahoo、LINEなど幅広いWebマーケティングでの実績がございます。

Webマーケティングの成果を最大化するノウハウだけでなく、ユーザーに刺さるクリエイティブの企画から制作までをワンストップでサポート致します。

Metaビジネスパートナー バッジ保有広告代理店

■会社概要

社名:ダッシュボード株式会社(DASHBOARD LTD.)

本社:東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング14階

創業:2013年 8月13日

代表取締役: 古明地 直樹

資本金:10,000,000円

公式HP:https://dash-b.co.jp/

事業内容:

1. ビジネスコンサルティング

2. インターネットを利用した広告代理店業

3. インターネットを利用したメディアの開発・運営

4. インターネットを利用したコンテンツの配信・ホームページの制作・運営・保守・管理

5. インターネットショッピングサイトの運営・管理

6. イベント、セールスプロモーションの企画・制作・運営

7. 前各号に付帯関連する一切の業務

