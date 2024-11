ホークス長編ドキュメンタリー映画　ナレーション＆主題歌決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークス株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長CEO:後藤芳光)は、12月20日(金)より全国の映画館で上映を行う長編ドキュメンタリー映画「FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL ―2024優勝の軌跡―」のナレーターが、福岡県出身の女優・モデルの井桁弘恵さん、主題歌が女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterの「VIVA -2024ver.-」に決定いたしましたのでお知らせいたします。

試合映像だけでは知ることのできないベンチ裏の様子から見える、小久保監督をはじめ選手たちの苦悩と決意。密着カメラだからこそ捉えた貴重な映像の数々によって、2024シーズンのホークスの戦い・歓喜の舞台裏が明かされます。井桁さんの優しく温かいナレーションと、主題歌に込められた想いと本作のストーリーが重なるLittle Glee Monsterの「VIVA -2024ver.-」が、今シーズンの感動の瞬間により彩りを与えてくれています。ぜひスクリーンでお楽しみください。

■ナレーション情報

井桁 弘恵(女優・モデル)

ナレーション収録を終えて

プロフィール

<経歴>

1997年2月3日(27歳)/福岡県出身

2011年 スカウトにて芸能界へ。

2021年 日本テレビ「おしゃれクリップ」MC就任。

2022年 テレ東「メンタル強め美女白川さん」で連ドラ初主演を務める。

その後、2024年 NHK総合「VRおじさんの初恋」、テレ朝「伝説の頭 翔」、

テレ東ドラマNEXT「私の町の千葉くんは。」主演など、多方面に活躍中。

集英社『MORE』で専属モデル。

<コメント>

「小さい時からずっと応援しているホークスのお仕事に携われてすごく嬉しかったです。普段、球場やテレビの前で応援しているところからは見られない選手の一面や監督の言葉を聞けるのはすごく貴重で、ホークスの強さが紐解かれている作品だなと思いました。(ナレーション収録では)感情移入して感情を乗せ過ぎてしまうところもあり難しかったですが、本当に素直な気持ちで読めました。来年もっと応援したいという気持ちになる作品だと思います。」

■主題歌情報

Little Glee Monster/VIVA -2024ver.-

プロフィール

<経歴>

研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループ。

力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、2014年に「放課後ハイファイブ」でメジャーデビュー。2022年にミカ、結海、miyouの3人が加入し、第二章をスタート。2024年10月にデビュー10周年を迎え、10月19日、20日にLittle Glee Monster 10th Anniversary Liveを開催。最新曲「Break out of your bubble」が、NHKドラマ10「宙わたる教室」主題歌として話題になっている。

<コメント>

「ホークスのスローガンが『VIVA』ということでお話をいただいて、この『VIVA -2024ver.-』という曲はスポーツや夢に向かって頑張っているみなさんの背中を押せるような、爽やかで、でも熱い想いのこもった曲になっています。この映画を通じてLittle Glee Monsterの曲を初めて聴くという方もたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ映画とともに楽曲も楽しんでいただけたら嬉しいです。」

■本予告動画(60秒)(https://youtu.be/3-3QnJ9mqWw)

■作品概要

■鑑賞料金

■特典付き前売り券(ムビチケカード)

■特設サイト・公式X

