台湾発 スマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD」新作コレクションやiPhone 16シリーズも対象とした最大40%OFFのブラックフライデーセールを開催！

C. Simum Co., Ltd

台湾発のスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、最新iPhone 16シリーズや新作コラボコレクションも対象とした年間最大の割引率を誇る『ブラックフライデーSALE』を、11月21日(木)から12月3日(火)まで、RHINOSHIELD(ライノシールド)公式サイトにて開催いたします。最新 iPhone 16 シリーズをはじめ人気のコラボデザインも対象としたキャンペーンとなっており、全品最大40%OFFの1年でもっともお得に購入できるセールです。

■最新iPhone 16シリーズや人気のコラボデザインも対象!

最大40%OFFのブラックフライデーセール開催中

年間最大の割引率を誇るRHINOSHIELD『ブラックフライデーSALE』は、最大40%OFFの1年でもっともお得に購入できるセールです。最新機種のiPhone 16をはじめ多種多様なスマホケースやアクセサリーを対象としています。

最新iPhone 16シリーズ対応商品が最大10%OFF、ゴッホ美術館や星の王子さまなど人気コラボデザインも最大20%OFFとなっており、新年を迎える前に、心機一転身の回りのスマホアクセサリーを新しく買い替えるタイミングにおすすめです。

【キャンペーン概要】

開催期間:11月21日 (木) -12月3日 (火) (13日間)

対象製品:全製品(スマホケース各種、画面保護フィルム、カメラ保護フィルム、AirPodsケース、AirTagケース、iPadケース、ストラップシリーズ、スマホリング GRIP、MagSafe対応ウォーターボトル AquaStandなど)

●公式サイトで最大40%OFF + 追加割引でさらにお得!

スマホケースやアクセサリーを税込8,000円以上お買い物で、

さらに1,200円が追加で割引に!

クーポンコード: EXTRA1200

●コラボデザイン商品最大20%OFF!

NBA、Oracle Red Bull Racing、Keith Haring、PSG、ilovedoodle、ゴッホ美術館、星の王子さま...など人気コラボデザインが最大20%OFF。

●最新 iPhone 16 シリーズ対応商品も最大10%OFF!

iPhone 16シリーズ対応スマホケース各種、画面保護フィルム、カメラ保護フィルムなどアクセサリーが最大10%OFF。

【ブラックフライデーイベントページ】

ブラックフライデーの詳細につきましては、公式サイトをご参照ください。

ブラックフライデーイベントページ:https://shop.rhinoshield.jp/blackfriday

【製品情報詳細】

各製品の詳細につきましては、弊社公式サイトをご参照ください。

RHINOSHIELD(ライノシールド) 公式サイト:https://rhinoshield.jp/

■RHINOSHIELD(ライノシールド)公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/rhinoshield_jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/RHINOSHIELD_JP

facebook:https://www.facebook.com/RhinoShieldJapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@rhinoshield_jp

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

■会社概要

社名:C. Simum Co., Ltd

代表者:Ching Yu WANG

所在地:3/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong