保険申請ナビが火災保険申請サポートのサービスでお問い合わせから最短翌日のスピード現地調査を開始しました。

JOINT VENTURE株式会社

■保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)とは何をされていますか？



保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)は、火災・台風・雪災・地震などでご自宅が被害にあった時に家屋調査を行います。

そして被害の原因を特定し、保険会社へ提出する書類作成をお客様に代わって行います。

お客様の地震・火災保険申請をサポートするサービスを提供しています。

「被害箇所の発見・特定・原因」や「修繕のお見積り」に専門家の知識は必要不可欠です。





家屋調査と書類作成により保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)は平均203万円の火災保険給付金受給の実績があります。■翌日調査のメリットご自宅の被災箇所の発生や発見をしたらすぐに申請することが、満額の火災保険給付金の受給に繋がります。時間をおくと経年劣化なのか、自然災害を原因として被災なのかの判断がつきにくくなるためです。保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)では全国に調査スタッフがいるため、ご連絡から翌日には調査を開始することができます。災害の発生したエリアでの1ヵ月以内の申請と1年後と3年後の申請結果1ヵ月以内の申請：申請金額の98％を受給1年後：申請金額の75％を受給3年後：申請金額の60％を受給※自社調べスピード感のある申請をご希望であれば保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)までお問い合わせください。■火災保険申請サポートなら平均給付金が203万円の保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)までお問合せをください今回の記事をご覧になって、ご自宅の火災保険申請サポートをご検討の際は下記よりお気軽にお問い合わせください。お急ぎであれば050-3155-0035(年中無休9：00～20：00)まで今すぐご連絡ください。保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)公式サイト：https://hokenshinseinavi.com/(https://hokenshinseinavi.com/)%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%9Ahttps://hokenshinseinavi.com/)※営業・報道関係者様のお電話のご連絡はお控えください。営業・報道のご連絡はWEBサイトのお問合せフォームからお願いします。



■会社概要

会社名：保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)

住所：東京都港区浜松町2-2-15

連絡先：050-3155-0035(年中無休9：00～20：00)

公式サイト：https://hokenshinseinavi.com/

公式ブログ：https://hokensinseinomadoguchi.site/blog/

担当者：小清水



■保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)のグループ事業のご紹介



仲介手数料無料のマイプロパティマレーシア不動産：https://myproperty.earth/

オフショア投資・保険のマイプロパティ：https://myproperty.blog/



月額2.4万円のオンライン秘書ノマドワークス：https://nomadworks.biz/

ノマドワークスのコラム：https://nomadworks.biz/blog/



■日本全国対応の火災保険申請サポート事業

日本全国で平均193万円の火災保険給付金実績保険申請の窓口：https://hokensinseinomadoguchi.site/

火災保険を活用した無料リフォーム保険申請ニュース：https://hokensinsei-news.com/

北海道の火災保険申請サポート平均226万円ホームサポート北海道：https://xn--homesupport--qn8tq87zujtf.com/

東北全域の火災保険申請サポートホームサポート東北：https://homesupport-tohoku7.com/

九州の自然災害に精通した火災保険申請サポートホームサポート九州：https://homesupportkyushu.com/

東海エリアで平均203万円がもらえる火災保険給付金保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)：https://hokenshinseinavi.com/(https://hokenshinseinavi.com/)%EF%BC%9Ahttps://hokenshinseinavi.com/)