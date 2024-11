バニーとナースの魅惑のコラボ！G123『月が導く異世界道中 天下泰平旅日記』で、『魔王様、リトライ！R』とのコラボ開催決定！

限定イラスト多数の豪華コラボが開催決定!

今回のコラボでは現在放映中の2024年秋アニメ『魔王様、リトライ!R』から、「アク」や「藤崎茜」「ルナ」「イーグル」などの人気キャラ8人が参戦!

コラボ期間は約1ヶ月。アニメ「魔王様、リトライ!R」も最終盤を迎えるタイミングかつ、年末年始の長期休暇タイミングでじっくりとお楽しみください。

コラボ開催期間:2024/12/06~2025/01/06 まで

ゲーム開始はこちら:https://s.g123.jp/16p4b0un

コラボに登場するキャラクター・イラストを一部ご紹介!

アク

藤崎 茜

イーグル

ミンク

■G123では「魔王様、リトライ!R」新作ゲームの事前登録も受付中!

G123では現在『魔王様、リトライ!R』新作ゲームの『魔王様、リトライ!R リボーン』の事前登録を受付中です。気になる方は是非、事前登録をお願いたします。

『魔王様、リトライ!R リボーン』紹介ページ:https://s.g123.jp/klcx9i7y

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:月が導く異世界道中 天下泰平旅日記

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)

■TVアニメ「月が導く異世界道中」とは?

【作品概要】

平凡な高校生だった「深澄 真」は、とある事情により“勇者”として異世界へ召喚された。しかし、その世界の女神に「顔が不細工」と罵られ、“勇者”の称号を剥奪され、荒野に飛ばされてしまう。

元の世界との環境の違いから、魔術や戦闘において、常識外な力を発揮する「真」

多種多様な出会いを経て、この世界でどう生き抜くのか……



公式サイト:https://tsukimichi.com/

公式X:https://x.com/tsukimichi_PR

■『魔王様、リトライ!R』とは?

「魔王様、リトライ!」は神埼黒音 先生によって2016年から連載を開始した「小説家になろう」ライトノベル作品。

2017年には身ノ丈あまる 先生による作画でコミカライズ。その時「魔王様、リトライ!R」へとタイトルが変更された。

2019年には「魔王様、リトライ!」初のアニメ化、そして2024年10月より「魔王様、リトライ!R」としてアニメが絶賛放送中。

~あらすじ~

大野晶は自身が運営する「INFINITY GAME」内のラスボス

「魔王・九内伯斗」にログインしたまま、異世界へと飛ばされてしまう。

そこで出会った謎の少女「アク」や聖女「ルナ」などのGAMEの配下や異世界で出会った仲間たちと共に着々と異世界での地盤を固めた彼は、現実世界に戻る術を探すべく新たな旅へ踏み出した。

「魔王」を中心とした物語が再び動き出す……!

公式HP:https://maousama-anime.com/2024/

公式Twitter:https://x.com/maousama_anime



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会

(C)︎神埼黒音・身ノ丈あまる/双葉社・「魔王様、リトライ!R」製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。