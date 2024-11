日本初上陸「WATCHPEOPLE(ウォッチピープル)」 - スイスの歴史と品質を誇り、伝統に遊び心を。

株式会社ビヨンクール

SWISS BUT NOT BORDING

(スイス製、だけど何かが違う)



WATCHPEOPLE

「WATCHPEOPLE(ウォッチピープル)」は、スイス時計の深い歴史と誇り高き品質を背景にして、伝統的なスタイルに遊び心を融合させた独創的な腕時計ブランドです。これまでの長い歴史の中で、スイス製の腕時計に求められてきたのは、上質でエレガントなスタイル。その全てを手の届く価格で提供する、唯一無二の選択肢として誕生しました。大胆な色使いとユニークな素材で表現された私たちの腕時計は、「選ばなければならない」という枠を超えて、一人一人の人生の物語と、スイス時計の偉大なる歴史が重なり合うために創り上げられました。市場の慣習にとらわれず、期待を超える価格とデザインを追求して生まれた「WATCHPEOPLE」は、スイスメイドウォッチとしての歴史と品質を誇り、長く愛される遊び心を持つ相棒として、あなたの手元で時を刻み続けます。私たちは、“自由な選択”こそが、最上の贅沢であると信じています。新たな物語が、今ここから始まります。

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、2024年にスイスで誕生した腕時計ブランド「WATCHPEOPLE(ウォッチピープル)」の日本総輸入代理店契約を、2024年11月に締結いたしました。



そしてこのたびスイス時計の歴史と品質を守りつつ、現代的なデザインと遊び心を取り入れた「WATCHPEOPLE」が、日本に初上陸します。2024年11月23日(土)より、オンタイム渋谷店、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店などのWATCHPEOPLE取扱店にて発売を開始いたします。



このたび発売されるのは「WP4」「WP6」の2コレクション。どちらのコレクションもスイスメイドの高い品質とスタイルを尊重しながら、大胆な配色とユニークな素材のバランスが調和した、革新的なモデルです。

WP4



FORGET EVERYTHING YOU KNOW

(知っていること全てを忘れ、新しい時を刻む)

700332 27,500円(税込)700333 27,500円(税込)700334 27,500円(税込)700335 27,500円(税込)700337 27,500円(税込)700342 27,500円(税込)700347 27,500円(税込)700348 27,500円(税込)

ケース径:44mm

ケース&ベルト:シリコンラバー

ガラス:ミネラルガラス(サファイアコーティング)

防水:10ATM

ムーブメント:スイス製クォーツ(Ronda 515.2)

SWISS MADE

WP6



THE CLASSISM OF GREAT ICONS

AND THE AUDACITY OF COLORS

AND MATERIALS

(偉大なアイコンのクラシックさ、その先へ向かう大胆な色彩と素材)

700693/23×34mm 33,000円(税込)700694/23×34mm 33,000円(税込)700695/23×34mm 33,000円(税込)700697/27×38mm 33,000円(税込)700700/27×38mm 33,000円(税込)700702/27×38mm 33,000円(税込)700703/30×40mm 33,000円(税込)



ケース&ベルト:ポリアミドプラス

ガラス:サファイアガラス

防水:3ATM

ムーブメント:スイス製クォーツ

SWISS MADE

701054/23×34mm 44,000円(税込)701055/23×34mm 44,000円(税込)701056/23×34mm 44,000円(税込)

ケース&ベルト:316Lステンレススチール

防水:3ATM

ムーブメント:スイス製クォーツ

SWISS MADE

▼販売店舗

オンタイム渋谷ロフト店

エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店

エイチエムエスウォッチストア公式オンラインストア(https://www.hms-watchstore.com/)



▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL:03-6804-5201