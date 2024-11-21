2024-25シーズン「東京ダービー」開催のお知らせ
株式会社サンロッカーズ
特設サイトはこちら :
https://b-tokyoderby.jp/game/game_2024-25/
・アルバルク東京ホームゲームチケット販売：
【CLUB SUNS会員先行販売】2024年12月4日（水）12:00～
【一般販売】2024年12月6日（金）19:00～
・サンロッカーズ渋谷ホームゲーム
2025年5月3日（土）17:05 TIP OFF
2025年5月4日（日）14:05 TIP OFF
※試合時間は予定であり、変更となる場合がございます。
会場：青山学院記念館
チケット販売：
【1次先行（プレミア会員・シーズンシートご契約者さま）】2025年3月31日（月）12:00～
【2次先行（ゴールド会員）】2025年4月1日（火）12:00～
【3次先行（パープル会員）】2025年4月2日（水）12:00～
【4次先行（ブラック会員）】2025年4月3日（木）12:00～
【一般販売】2025年4月4日（金）12:00～
特設サイトはこちら :
https://b-tokyoderby.jp/game/game_2024-25/
■「東京ダービー」概要
＜試合情報＞
・アルバルク東京ホームゲーム
2025年1月4日（土）16:05 TIP OFF
2025年1月5日（日）15:05 TIP OFF
会場：国立代々木競技場 第一体育館
【CLUB SUNS会員先行販売】2024年12月4日（水）12:00～
【一般販売】2024年12月6日（金）19:00～
・サンロッカーズ渋谷ホームゲーム
2025年5月3日（土）17:05 TIP OFF
2025年5月4日（日）14:05 TIP OFF
※試合時間は予定であり、変更となる場合がございます。
会場：青山学院記念館
チケット販売：
【1次先行（プレミア会員・シーズンシートご契約者さま）】2025年3月31日（月）12:00～
【2次先行（ゴールド会員）】2025年4月1日（火）12:00～
【3次先行（パープル会員）】2025年4月2日（水）12:00～
【4次先行（ブラック会員）】2025年4月3日（木）12:00～
【一般販売】2025年4月4日（金）12:00～
■サンロッカーズ渋谷について
プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。
1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。
2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。
なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、設立90周年を迎えます。
クラブ名：サンロッカーズ渋谷
ホームタウン：東京都渋谷区
本拠地：青山学院記念館
URL：https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)
運営会社：株式会社サンロッカーズ