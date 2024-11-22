TVアニメ「呪術廻戦」より、インスタントフォト風キーホルダー、ミニタペストリー他、新商品が登場！
株式会社コンテンツシード
【販売詳細】【発送予定日】
・2025年2月下旬～3月中旬以降順次発送
TVアニメ「呪術廻戦」より新商品が販売中！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3839
【注文受付期間】
・2024年11月22日(金)18:00～12月12日(木)23:59
・2025年2月下旬～3月中旬以降順次発送
【製品情報】
インスタントフォト風キーホルダー 遊園地 ver.
価格 : 1,320円（税込）
種類数：全4種
マグネット付きアクリルフレーム 遊園地 ver.
価格 : 1,320円（税込）
種類数：全4種
シングルCD風アクリルスタンド 遊園地 ver.
価格 : 1,980円（税込）
種類数：全4種
オーロラマルチケース 遊園地 ver.
価格 : 2,420円（税込）
種類数：全4種
ミニタペストリー 遊園地 ver.
価格 : 1,870円（税込）
種類数：全4種
硬質カードケース 遊園地 ver.
価格 : 1,430円（税込）
種類数：全8種
他、多くのご要望にお応えして、再販商品も多数ご用意！！
【権利表記】
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売