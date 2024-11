アイレット、社員15名が Google Cloud Japan の Google Cloud Partner Top Engineer 2025 を受賞

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、Google Cloud Japan が高い技術力を持ったエンジニアを表彰するプログラムである 「Google Cloud Partner Top Engineer 2025」において、社員15名が受賞したことをお知らせします。また、その中でも特に素晴らしい貢献をした人物が表彰される「Google Cloud Partner Top Engineer 2025 Fellow」に、 廣山 豊と西田 駿史の2名が選出されました。

■Google Cloud Partner Top Engineer について

Google Cloud Partner Top Engineer は、パートナー企業に所属する高い技術力を持ったエンジニアの方々を表彰するプログラムとして、2021 年よりスタートしました。Google Cloud Partner Top Engineer の受賞カテゴリ、審査基準などの詳細については、以下のサイトをご参照ください。

Google Cloud Partner Top Engineer : https://rsvp.withgoogle.com/events/google-cloud-partner-top-engineer/home

なお、本プログラムは2024年11月21日の Google Cloud Japan の公式ブログ(https://cloud.google.com/blog/ja)で発表され、同日開催の Google Cloud Japan Partner Forum 2024 Tokyo(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2024-tokyo)、および11月28日開催の Partner Forum Osaka(https://cloudonair.withgoogle.com/events/partnerforum2024-osaka) において授賞式が行なわれます。

■アイレット 受賞者[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/368_1_34fdcaeffdd70f45363cdc91a513e16e.jpg ]■アイレットにおける Google Cloud の実績

アイレットは2019年に Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて、プレミア パートナー Sell および Service エンゲージメント モデルの認定を取得しています。また、Google Cloud を活用したソリューションの開発と提供に関するアイレットの深い専門知識とスキルが評価され、2021年にマネージド サービス プロバイダ(MSP)認定を取得、2023年3月には Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン 4.0 における認定を日本のパートナーで初めて取得しました。さらに、インフラストラクチャとアプリケーション開発、データ管理、セキュリティにおけるスペシャライゼーション認定も取得しています。

2024年4月には、Google Cloud Next ’24 で発表された「2024 Google Cloud Partner Award」において、Google Cloud とのパートナーシップを拡大し、革新的なブレークスルーをもたらし、顧客ベースや収益を顕著に伸ばしたパートナーに贈られる「Breakthrough Partner of the Year - Japan」を受賞しました。

またサービスにおいては、請求代行やサーバー監視運用、生成 AI 導入、データ活用支援などのソリューションを提供し、お客様のあらゆる課題を Google Cloud を活用して解決へと導いています。



Google Cloud 導入事例(https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=gcp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20241121gcpr)



【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 :2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud は、Google LLC の商標です。