女性活躍を応援するLADY GOへ賛同し、女子プロゴルフ大会LADY GO CUPへ協賛

KDDI株式会社

KDDIは、ライフイベントと女子プロゴルファーのキャリアの両立による働く女性活躍推進を掲げているLADY GOの趣旨に賛同し、2024年12月7日に開催される「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」(以下 本大会)に協賛します。KDDI LADY GO CUPは昨年度に続く2回目の開催となります。

■LADY GOとは

女性が輝く社会を応援するため、女子プロゴルフミドルトーナメント、"LADY GO CUP"の主催および運営を行っています。「女性の活躍を後押しできるような象徴となる大会にしていきたい」「女子ゴルファーの魅力を広くファンの皆さまへ届けたい」という想いからスタートしました。経験豊富なプレーヤー自らが企画し、30代以上の選手たちに呼び掛け、若手プロへの道標と成り得る大会を目指しています。

◆公式HP

https://ladygo.golf/

◆公式Instagram

https://www.instagram.com/ladygo.golf/

◆公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCmhUGV4TbxgkgOc4zEvRCWQ

■大会概要

・大会名称:KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部

・開催日:2024年12月7日(土)

・会場:スターツ笠間ゴルフ倶楽部

茨城県笠間市池野辺2340-1

https://www.starts-golf.jp/

・主催:LADY GO

・特別協賛:KDDI株式会社

・協賛:

三菱商事株式会社、ユニアデックス株式会社、

アイエックス・ナレッジ株式会社、アルティウスリンク株式会社、

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、AM Co., Ltd.、

エリクソン・ジャパン株式会社、オリックス・レンテック株式会社、

株式会社QTnet、KDDIまとめてオフィス株式会社、

スターツコーポレーション株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパン、

大和証券株式会社、中部テレコミュニケーション株式会社、株式会社電通、

株式会社トヨタシステムズ、株式会社野村総合研究所、三井情報株式会社

・試合方式:ペアマッチ(2名1組)による18ホール変則ストロークプレー

(前半9ホール:スクランブル方式 後半9ホール:オルタネート方式)

・放送:BSジャパネクスト 12月7日(土) 12:00~16:00 中継放送予定

本大会は無観客での開催となります。当日の一般のお客さまのご入場はお断りさせていただいております。

【出場確定選手】

青山 加織プロ/綾田 紘子プロ/石川 陽子プロ/イ チヒプロ/イ ナリプロ/

大城 さつきプロ/小貫 衣織プロ/金井 智子プロ/鎌田 ハニープロ/鎌田 ヒロミプロ/

亀田 愛里プロ/菊地 明砂美プロ/久保 啓子プロ/久保 宣子プロ/甲田 良美プロ/

下川 めぐみプロ/武尾 咲希プロ/豊永 志帆プロ/仲宗根 澄香プロ/成田 美寿々プロ/

西山 ゆかりプロ/服部 真夕プロ/原 江里菜プロ/前田 陽子プロ/大和 笑莉奈プロ/

山本 景子プロ/吉田 弓美子プロ/吉野 茜プロ/葭葉 ルミプロ/ 和田 委世子プロ/

※計30名が出場予定。上記は11月21日時点の出場予定選手30名 。

■KDDI協賛の背景

KDDIでは、多様な人財が能力を最大限活かし、高いパフォーマンスを発揮するためにDE&I(ダイバーシティ、エクイティ、アンドインクルージョン)を経営戦略のひとつと位置付け、その第一歩として女性の活躍推進に取り組んでいます。

2023年度からは、KDDIのD&Iの定義を、D&Iに公平性(エクイティ)を加えたDE&Iへとアップデートし、「個々の社員に合わせた支援を行って、公平な土台を作ること」に取り組むことを明文化しました。ジェンダーギャップの解消に向けては、ジェンダーに由来する不公平な障壁をとりはらい、スタート地点を合わせるための支援(エクイティ)を通じ、女性社員のエンパワーメントを強化しています。

年齢を重ね、大きなライフステージの変化をむかえた女子プロゴルファー達が中心に、働きたい女性の活躍の場を自主的に創り増やしているLADY GOの活動にKDDIは賛同し、本大会を通じてジェンダーの平等と女性のエンパワーメント推進を発信していきます。