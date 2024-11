色と形が織りなすポップなミニマルアートの世界を描くイラストレーター 「Inge Rylant」がFAVORRICに参加

株式会社オーセント

FAVORRIC参加を記念して11月21日(木)~12月4日(水)までの期間中、公式サイトにてご購入いただいた方、先着100名様に「Inge Rylantオリジナル スマホスタンド付き抗菌ボールペン」をプレゼント!

FAVORRIC Artist #69 Inge Rylant(イネ ライラント)

ポップなミニマルアートの世界を描くイラストレーター「Inge Rylant(イネ ライラント)」さんがFAVORRIC(フェイバリック)【運営:株式会社オーセント(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-4 アカデミービル3F、代表:福原大佑)】に参加します。

Inge Rylant さんの厳選4作品「Cat and Orange」「Stone」「Islands」「Ocean View」を、クッションカバー、フラットサブバッグ、アートブランケット、ビーズクッションtetra※にデザインしました。

2024年11月21日(木)より公式サイト・楽天市場にて販売開始します。(※ビーズクッションtetraのみ公式サイト限定販売)

【Inge Rylant(イネ ライラント)アーティストページ】 https://bi.favorric.com/3OgMoPo(https://bi.favorric.com/3OgMoPo)

FAVORRIC参加記念キャンペーン

Inge Rylant さんの参加を記念して、期間中FAVORRIC公式サイトでご購入いただいた方、先着100名様にプレゼント!

■キャンペーン期間(ご購入期間):2024年11月21日(木)~12月4日(水) ※無くなり次第終了

■プレゼント内容: Inge Rylant オリジナル スマホスタンド付き抗菌ボールペンプレゼント

■対象:期間中にFAVORRIC公式サイトでご購入の先着100名様

Inge Rylant (イネ ライラント)プロフィール

Inge Rylant (1987) is an illustrator and print designer, working in Belgium and Japan. She describes her work as distilled illustrations and forms, stripped of all the unnecessary details. She reduces objects to their fundamental elements: colour and composition. Inge is active in a wide range of activities, including designing for interior brands, publishing children’s books and drawing for magazines.

Inge Rylant(イネ ライラント)

訳:イネ・ライラント(1987年)は、ベルギーと日本で活躍するイラストレーター、印刷デザイナー。色と構図という基本的な要素で表現し、不要なディテールをすべて削ぎ落としたイラストレーションとフォルムで、作品を制作している。

作品紹介

Cat and OrangeCat and Orange

Step into a world where fresh fruit and a dotted cat take the spotlight against a vibrant, plain background. A sunny orange and playful cat steal the show in this illustration where colours are popping against the simplicity of their surroundings. From the series ‘Fruity Whiskers’

訳:鮮やかな無地を背景に、新鮮なフルーツとドット柄の猫がスポットライトを浴びる世界へ。このイラストレーションでは、太陽のようなオレンジ色と遊び心のある猫が、シンプルな背景の中で色彩を際立たせています。シリーズ「Fruity Whiskers」より

StoneStone

This work centers on a striking shape rising from the sea, evoking strength and presence. Its bold color contrasts with the fluidity of water, creating a dynamic interplay between stability and movement. In ‘Stone’ I’m merging real landscapes with the ones I dreams of.

訳:この作品は、海からそびえ立つ印象的な形状を中心に、力強さと存在感を想起させます。その大胆な色彩は水の流動性と対照的で、安定と動きのダイナミックな相互作用を生み出しています。

作品「Stone」では、現実の風景と私が夢見る風景を融合させています。

IslandsIslands

‘Islands’ captures the vibrant energy of nature and scattered islands, blending bold, playful colors with minimalistic forms. It invites a sense of curiosity and discovery, reflecting the ever-changing patterns of natural landscapes.

訳:作品「Islands」は、大胆で遊び心のある色彩とミニマルなフォルムを融合させながら、自然や点在する島々の生き生きとしたエネルギーを表現しています。自然の風景が刻々と変化するパターンを反映し、好奇心と発見の感覚を誘います。

Ocean ViewOcean View

Drawing inspiration from the breathtaking natural beauty of Matsushima, Miyagi and captivating the views I envisioned from my window. Bringing landscapes in bright colours, sharing the serene and enchanting views of nature that inspire me daily.

訳:宮城県松島の息をのむような美しい自然からインスピレーションを得て、窓から見える魅惑的な景色を思い描きました。明るい色彩で風景を表現し、日々私にインスピレーションを与えてくれる穏やかで魅惑的な自然の景色をお届けします。

展開アイテム

クッションカバー、フラットサブバッグ、アートブランケット、ビーズクッションtetra(※tetraのみ公式サイト限定販売)

クッションカバー45×45クッションカバー45×45

45×45cmのクッションカバー。素材には上質なオックスコットンを100%使用。日本国内で一貫生産しており、アート作品の美しさや機微な表現を最大限に引き出しつつ、肌ざわりも滑らかな高品質のクッションカバーです。

サイズ:(約)45×45cm

素材:コットン100%

洗濯:可、手洗い

仕様:ファスナー開き

原産国:日本

フラットサブバッグフラットサブバッグ

持つだけでコーディネートのアクセントになるサブバッグ。ハンドル長めの肩に掛けやすいデザインに仕上げました。A4サイズもラクラク入るサイズ感。通勤通学、お出かけ、エコバッグといろいろなシーンで使えます。

内側には、スマホや定期券などを分けておくのに便利なポケット付き。このポケットに本体を畳んで収納できるパッカブルデザインです。折り畳んでも、広げても、かわいいアート作品が楽しめるよう、ポケットの柄入れにもこだわっています。

素材は柔らかくて丈夫な国産のオックスコットンを使用。厚すぎず、薄すぎず、セカンドバッグとして絶妙な厚みです。

サイズ:(約)W37×H40cm

持ち手高さ:(約)28cm

持ち手長さ:(約)62cm

素材:コットン100%

洗濯:可、手洗い

原産国:日本

アートブランケット(大判サイズ)アートブランケット(大判サイズ)

インテリアにもなる人気の大判サイズ(約150×100cm)ソフトで光沢感のあるアクリルウールの混紡糸を使用。肌触りのよさに加え、軽さも魅力です。また、水洗いが可能なためお手入れも簡単で、清潔で美しい状態を保てます。ジャカード編みにすることによってアート作品を美しく表現。日本国内生産しており、しっかりとしたこだわりのアイテムです。

サイズ:(約)150×100cm

素材:アクリル70% ウール30%

洗濯:可、手洗い

原産国:日本

ビーズクッションtetraビーズクッションtetra

体勢に合わせて変形するビーズクッション「tetra(テトラ)」。どんなお部屋にも馴染み、インテリアのワンポイントとしてくつろぎスペースを彩ります。

直径約5mmの大きめの発泡ビーズ素材が姿勢に合わせて移動し、心地いいフィット感をつくり出します。座ると自然に背もたれが立ち上がり、深く腰掛けてゆったりと身を任せることが出来ます。

丈夫で柔らかい11号帆布を使用しながらも、軽量なので、取っ手を持てば、お掃除のときなど、片手で楽々と持ち上げられます。

※tetraはFAVORRIC公式サイト限定販売となります。

カバー:

・素材:綿100%(11号帆布)

・ファスナー付き

・洗濯可能(手洗い)

本体:

・綿100%(キナリ)

・背面ダブルファスナー ※発泡ビーズの補充が可能です。

・中材:発泡ビーズ(ポリスチレン・ポリエチレン) 約80L

FAVORRICとは?「アートと暮らす。」FAVORRIC

FAVORRIC ブランド紹介

「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストの作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨などを展開するブランドです。

美しい生活の道具としてアートを気軽に生活に取り込むライフスタイルを提案しています。

FAVORRICが目指すもの

1.アーティストやクリエイターに新しい表現の可能性を。

アーティストやクリエイターが生み出すオリジナリティあふれる作品の数々。これらを優良な素材や高い生産技術と組みわせることによって、生活の道具や身にまとう“モノ”としてアート作品が生まれ変わる。

アーティスト、クリエイターは表現の幅を広げ、私たちは“モノ”として生まれ変わったアート作品と暮らすことができる。FAVORRICは、そんなアートと暮らしの関係を目指しています。

2.上質な素材、高い生産技術に新しい価値を

FAVORRICは、作品の機微を再現するために選りすぐりの上質な素材や高い生産技術を活かしています。豊かな発色を活かす織の技術、写真の奥行きを感じさせる素材、精細で精巧な染めの技術

ただアート作品が再現された“モノ”ではなく、暮らしの道具としても美しい“モノ”であること。

日本中、世界中の良質な素材や高い生産技術からアーティスト、クリエイターとのコラボレーションで次々と新しい“モノ”を生み出してゆく。FAVORRICは、モノづくりの可能性も広げたいと考えています。

3.在庫廃棄ゼロを目指して。それは新しい生産システムへの挑戦です

大量生産消費モデルは、常に在庫と廃棄のリスクを抱えています。丹精こめてつくったモノが廃棄されては、生産者にとって悲しいだけでなく環境負荷も高まります。FAVORRICは、デジタルテクノロジーを活用し、オンデマンドで独自の生産の仕組みを構築していきます。廃棄を増やさず、欲しい人の分だけつくるエシカルなモノづくりへ。だからFAVORRICの商品は、すべてが希少品。FAVORRICは大量生産大量消費モデルからの脱却も目指しています。

FAVORRIC 公式サイト:https://favorric.com/(https://favorric.com/)

■参加アーティストは総勢68名!アイテム化対象のアート作品は297点、販売アイテム数は1,323点

株式会社オーセントについて株式会社オーセント

オーセントは、1人1人が輝ける未来づくりに貢献するために二つの事業を展開しています。

コンサルティング事業では、特に中堅・中小企業のお客様に対して、企業が継続して成長していくことを目的とした業務改革や組織改革、DX などの取組み実行支援を行っています。

プラットフォーム事業では、2021年7月より、「アートと暮らす。」をコンセプトに、気鋭のアーティストのアート作品を、上質な素材と日本の高い製品化の技術によってインテリア雑貨、テーブルウェア、ファッション雑貨としてラインナップする EC サイト『FAVORRIC』(フェイバリック)を展開。消費者の楽しい買い物体験の実現と共に、大量生産を前提としないものづくりの仕組み構築に挑戦しています。

<会社概要>

名称 :株式会社オーセント

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目7番4号 アカデミービル3階

代表取締役:福原 大佑

創業日 :2017年1月

事業内容 :コンサルティング事業、プラットフォーム事業

URL : https://aucent-inc.com/

