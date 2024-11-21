感動は国境を超える！「アジア甲子園」のクラウドファンディングが2024年11月22日(金)にスタート！

一般社団法人NB.ACADEMY

一般社団法人NB.ACADEMY(https://nbacademy.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表理事：柴田章吾、以下「当社」）は、2024年12月17日（火）～ 21日（土）にインドネシア・ジャカルタで開催される「アジア甲子園(https://event.nbacademy.jp/asiakoshien)」の成功に向け、クラウドファンディング(https://ubgoe.com/projects/831)を2024年11月22日（金）より開始いたします。本プロジェクトは、「感動は、国境を超える」をテーマに、日本の甲子園文化をアジアへ広め、若者たちが夢を追いかける舞台を提供することを目指しています。地域を超えたスポーツ交流の場を創出し、未来を担う世代の挑戦を応援するため、広く支援を呼びかけます。

プロジェクト発足の背景

当社は、日本の甲子園文化をアジアの若者たちで再現し、大きな夢に挑戦する舞台を提供したいとの思いから、本プロジェクトを始めました。



当社代表の柴田自身、中学時代に難病「ベーチェット病」を発病し、「野球を続けると命に関わる」と医師に言われながらも、青春のすべてを野球にささげ、心から愛した甲子園に出場しました。

そして、大学、プロ野球生活を終えた中、東南アジアの子供たちに野球を教える機会が増え、日本とは違う文化に触れる中で、



・海外の子供たちは「何があっても出たい！」と思える大会はあるのだろうか？

・この環境では「プロ野球選手を目指す」という選択肢すら思い浮かばないのではないか？



といった現実に目を向けました。

この経験から、日本の甲子園の文化や感動をアジアに広げ、「日本人が当たり前に目にする感動をアジアの子供たちにも味わってもらい、誰もが観たい、誰もが出たい甲子園大会をアジアで実現したい。」、「国際交流の機会を創出し、共に発展できる関係を築いていきたい。」そういった強い思いを抱くようになり、本プロジェクトの発足に至りました。

プロジェクト概要

■プロジェクトページ

https://ubgoe.com/projects/831



■クラウドファンディング実施期間：11月22日（金）～12月26日（木）

※アジア甲子園大会は12月17日（火）～12月21日（土）

■目標金額：1,000,000円

■募集形式：All in（目標金額の達成に関わらず、プロジェクト終了日の2024年12月26日 23:59までに決済完了した時点で、注文が成立します。）

■主なリターン：単価3,000円～500,000円（手数料別）で用意

＜応援コース＞

・お気持ち応援コース

・大会応援団コース（HPにお名前掲載）

・大会応援団コース（HPにお名前掲載＋大会報告レポート）

・大会応援団コース（配信CMにお名前掲載＋大会報告レポート）

・大会応援団スペシャルコース

・大会応援団プレミアムコース

＜参加コース＞

・【クラファン限定】アフターパーティ オンライン視聴コース

・【20%オフ】アフターパーティ 現地参加コース＠ジャカルタ

・大会報告会 オンライン視聴コース

・大会報告会兼オフ会 現地参加コース＠東京都内

・"NO BORDER BUSINESS COMMUNITY 6ヶ月間体験コース"

＜ネーミングライツコース＞

・エキシビジョンマッチ 元甲子園球児 日本代表チーム ネーミングライツコース

・エキシビジョンマッチ チアリーダー ネーミングライツコース

＜講演・コンサルティングコース＞

・【クラファン限定】元読売巨人軍・大会主催者 柴田章吾による講演会コース

・【クラファン限定】漫画家 三田紀房による講演会コース

・【クラファン限定】コルク代表 佐渡島庸平による講演会コース

・【クラファン限定】元外資系コンサル・起業家 柴田章吾によるコンサルティングコース

・【クラファン限定】コルク代表 佐渡島庸平によるコンサルティングコース

など

■応援メッセージ

※その他、各業界から多数メッセージをいただいております。

■一般社団法人NB.ACADEMY 代表理事 柴田章吾 コメント

この大会は、若者たちが夢を追い、仲間と共に成長し、限界を超えて挑戦する姿を世界に示す舞台です。皆さまのご支援は、そのひとつひとつが未来を担う若者たちの力となり、彼らの勇気と情熱を支える礎となります。私たちと共に、アジアの若者たちが輝く瞬間を創り出しませんか？皆さまの温かいご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

■会社概要

会社名 ：一般社団法人 NB. ACADEMY

所在地 ：東京都渋谷区神宮前4-24-3

代表者 ：代表理事 柴田章吾

設立 ：2022年8月19日

会社HP：https://nbacademy.jp(https://nbacademy.jp/)

大会HP：https://event.nbacademy.jp/asiakoshien



日本の伝統的な野球文化を海外へ普及し、根付かせること、海外主にアジア進出により、日本の野球界並びにプロ野球市場の拡大に寄与することを目的としています。また、野球を通じた人間形成や国際的な活動を通じた語学習得の助長、人間的成長を促し、野球という競技から得られる価値提供を与える取り組み等を行います。

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一般社団法人NB.ACADEMY

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

代表番号：03-6682-3832

メール：info@noborder.group