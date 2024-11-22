アーティスト「sajou no hana」が「くじラックオンライン」に登場！撮り下ろし素材を使用したオリジナルグッズがハズレなしでゲットできる！2024年11月23日（土）より発売開始！
『sajou no hana』くじラックオンライン 公式サイト
https://kujiluck-online.com/store/lottery/sajounohana(https://kujiluck-online.com/store/lottery/sajounohana)
アーティスト「sajou no hana」が「くじラックオンライン」に登場！撮り下ろし素材を使用したオリジナルグッズがハズレなしでゲットできる！2024年11月23日（土）より発売開始！
カルチュア・エンタテインメント株式会社は、「Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL」×「くじラックオンライン」タイアップ企画として、アーティスト『sajou no hana』とのコラボを実施いたします。2024年11月23日（土）より『sajou no hana』のオンラインくじを、「くじラックオンライン」で販売いたします。さらに、くじ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方は特別な賞品が獲得できます。
「くじラックオンライン」とは？必ず当たる！ハズレなしでオリジナルグッズがゲットできるオンラインくじです。
■販売サイト：https://kujiluck-online.com/store/lottery/sajounohana(https://kujiluck-online.com/store/lottery/sajounohana)
■販売価格：1枚770円(税込)
■配送手数料：累計10個まで660円(税込)
■販売期間：2024年11月23日 (土) 12:00～2024年12月25日 (水) 11:59まで
■お届け目安：2025年2月中旬～3月上旬予定
■関連サイト
Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 FALL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000040/
■Wチャンス賞： くじ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方には特別な賞品が獲得できます。※購入者全員が参加可能です。
A賞～E賞まで、ここでしか手に入らない撮り下ろし素材を使用したオリジナルグッズが盛りだくさん！
10連ごとに必ずもらえる！1度の決済にて10回まとめて引いていただいた方には、「複製サイン入りアクリルキーホルダー(5種ランダム)」を必ず1個プレゼント！対象販売プラン「10回ひく」購入者が対象です。
さらに、Wチャンス賞を実施！くじ1枚ごとに抽選で「A賞～E賞の各コンプリートセット」をプレゼント！くじ購入者全員が参加可能です。
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