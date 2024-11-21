「永谷園グループ サステナビリティレポート2024」公開 「食を通じて幸せで豊かな社会づくり」に貢献

株式会社永谷園ホールディングス

株式会社永谷園ホールディングス（社長：永谷 泰次郎、東京都港区）は、2023年度の永谷園グループのサステナビリティ活動をまとめた「永谷園グループ サステナビリティレポート 2024」を、2024年11月20日（水）にホームページ上に公開いたしました。

永谷園グループは、2022年12月に持続可能な社会の実現に向けた取組みを、グループ全体で強化することを目的として、「永谷園グループサステナビリティ方針」を策定し、サステナビリティ推進体制を構築しました。

永谷園グループは、「食を通じて幸せで豊かな社会づくり」に貢献するため、サステナビリティ委員会を中心に、社会や環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題の解決に、ESG視点で取組み、持続可能な社会の実現と、当社グループの持続的成長の実現を目指します。

「サステナビリティレポート2024」の概要等は以下の通りです。

永谷園グループ「サステナビリティレポート2024」表紙

表紙：パラリンアート作品『緑生まれる』（作家／吉野公賀）

「パラリンアート」とは

一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する「パラリンアート」とは、障がい者の芸術表現を通じ、社会参加と経済的自立を推進する活動です。

【概要】

■報告対象期間：2023年4月～2024年3月※一部、当該期間外における取り組みが含まれています。

■主な掲載内容

1.トップメッセージ

2.サステナビリティマネジメント（サステナビリティ方針、推進体制、サステナビリティ委員会）

3.マテリアリティ：重要課題

・「食の安全安心」

・「気候変動への対応」

→ 今回は、TCFD提言に基づく気候関連の情報開示を実施

＊TCFDとは＊

G20の要請を受け、金融安定理事会 (FSB)により、気候関連の情報開示及び金融機関の対応をどのように行うかを検討するため、マイケル・ブルームバーグ氏を委員長として設立された「気候関連 財務情報開示タスクフォース (Task Force on Climate-related FinancialDisclosures) 」 を指します。

TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、 企業等に対し、 気候変動関連リスク、 及び機会に関する項目「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開示することを推奨しています。

永谷園グループ「サステナビリティレポート2024」P11

・「資源循環・廃棄物削減」

・「持続可能な調達」

・「人権への対応」

4.ステークホルダーエンゲージメント

5.ガバナンス

■掲載場所：永谷園ホールディングス ホームページ

https://www.nagatanien-hd.co.jp/assets/pdf/nagatanien_ER2024.pdf

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永谷園ホールディングスHP