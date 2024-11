The Orchard Japan[画像1: https://prtimes.jp/i/55377/1155/resize/d55377-1155-e7f8852a8c0663919426-1.jpg ]「アジアの真珠」「国民の息子」と称され、最近ではTikTok Thailand Awards 2024にて今年の音楽アーティスト賞(Music Artist of the Year)を受賞するなど、国内外のエンタメ界において圧倒的な人気を誇るタイ出身の大人気スターNuNew(ヌニュー)が、日本デビューとなる配信シングル「渋谷のBARで初めてのデイト」をソニーミュージックよりリリースした。先月の日本デビューを発表時には、世界中のファンの間で大きな話題となり、タイではX(旧Twitter)にて、関連ハッシュタグがトレンド一位となったり、タイのメディア各社もビッグニュースとして取り上げる程の話題となった。そして、昨日の楽曲リリース前後もまた、世界中のファンからのお祝いコメントがSNS上に溢れ、関連ハッシュタグが複数トレンド入りするなど、NuNewの影響力が改めて証明される一夜となった。NuNewの日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」は、タイと日本の音楽シーンをリードするクリエイター陣が、NuNewの新しい挑戦を応援するためにタッグを組み書き下ろした特別な曲。恋愛のトキメキや、そこからう生まれる繊細な感情が、耳心地良いメロディと共に表現されており、一度聴いたら何度もリピートしたくなる楽曲に仕上がっている。同時に公開されたミュージックビデオは、渋谷の独特なエネルギーを感じながら、まるでNuNewと実際にデイトをしているような感覚が楽しめる演出が満載。渋谷の夜を象徴するネオシティポップのサウンドに乗った、ロマンスや野心を、NuNewが自身の透明感あふれるクリスタルボイスで表現している。日本語の発音の完璧さと歌唱力にも注目が集まるMVとなっている。これからのNuNewの日本での活動にも期待がかかる。NuNewコメント:「レコーディングでも日タイのスタッフが集まり、ボーカルディレクションや日本語の発音、歌詞の細かいニュアンスなどを丁寧に教えてくれました。自分の日本語曲が完成した事がとてもうれしく、ワクワクしています。皆さんにたくさん聴いていただきたいです。そして渋谷デイトも楽しんでもらえたらとおもいます。渋谷は、恋人たちがデイトする場所で有名なんですよね。」日本デビューを記念して、12月6日(金)にはNuNew初の国内単独コンサート「NuNew 1st Solo Concert “DREAM CATCHER” in Japan」が新宿・歌舞伎町の東急歌舞伎町タワーTHEATER MILANO-Zaにて開催が決定しており、ファンの期待がますます高まっている。先駆けて、今回の日本デビュー曲のCDシングルの発売も発表。12月4日より全国のタワーレコード及びオンラインショップにて販売開始となる。■リリース情報[画像2: https://prtimes.jp/i/55377/1155/resize/d55377-1155-59f7cde96fe5d2f76c39-0.jpg ]NuNew(ヌニュー)日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」好評デジタル配信中!https://orcd.co/first-date-at-shibuyaMusic Video: [動画: https://www.youtube.com/watch?v=d3GRtM5pdi4 ]フィジカル盤CDシングル 2024年12月4日(水)全国のタワーレコード及びオンラインにて発売スタート初回限定本人生写真封入 定価2,200円(税込)プリオーダー:https://lnk.to/NuNew_CDNuNewについて:2020年に俳優としてデビューし、瞬く間にタイ国内外で大ブレイク。2023年にはその圧倒的な歌唱力が認められ、ソロシンガーとしてのキャリアも確立。これまでにリリースしたシングルすべてが主要音楽チャート首位にランクイン、数々の音楽アワードを総なめに。さらに今年8月には、バンコクでの自身初のソロコンサートが即完売し、2日間で2万人以上を動員。11月にはTiktok Thailand Awards 2024にて「今年の音楽アーティスト賞」を受賞。タイのエンタメ業界を牽引するグローバルアーティストとして活躍している。Follow NuNew:Instagram: https://www.instagram.com/new_cwr/TikTok: https://www.tiktok.com/@nunew_cwrX: https://x.com/CwrNewDOMUNDI Instagram: https://www.instagram.com/domunditv/DomundiTV YouTube: https://www.youtube.com/@domunditvDMD MUSIC YouTube: https://www.youtube.com/@DMDMUSICTH