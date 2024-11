米UCLA大学病院の授乳支援専門家Genevieve Thomas氏がAria Rika(株)のアドバイザーに就任

Aria Rika株式会社

Aria Rika株式会社(本社:神奈川県真鶴町、代表取締役:勝山仁美、商号カナ:アリアリカ、以下、「当社」)は、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(以下「UCLA」)大学病院(UCLA Health)の授乳支援専門家Genevieve Thomas氏を当社のアドバイザーとして迎えたことをお知らせいたします。UCLA大学病院は、カリフォルニア州で1位、全米で3位にランクインする全米屈指の総合病院です(U.S. News & World Reportが発表した医療の質に基づく年次評価による)。UCLA大学病院が提供する世界最高水準の授乳支援プログラムの開発を主導したGenevieve Thomas氏が当社に参画することで、さらなる高品質なサービス提供の実現を当社で目指します。

Genevieve Thomas氏について

米UCLA大学病院の授乳支援専門家。自身が授乳コンサルタントとして授乳支援を行うのみならず、UCLAにおける産前から産後まで一貫した授乳支援プログラムの開発を主導。従来は訪問型で提供されていたUCLA大学病院での授乳支援を、病院内(in-clinic)授乳支援へと発展させ、出産直後の回復入院中に専門家による授乳支援が受けられる仕組みを構築。さらに、退院後の産後の家庭に対しては、外来スタイルを取り入れることによりUCLA大学病院で出産していない方々も授乳支援を受けられる仕組みを実現。また授乳について産前から学び備えることの重要性を認識し、UCLA大学病院での産前の授乳教室も手掛けた。2020年にはUCLAに多大な影響を与えた女性の一人として「100 Trailblazing Women of UCLA」に選ばれ、授乳支援への貢献が高く評価されている。

その他にも、カリフォルニア州の母体メンタルヘルスケアに関するタスクフォース(California Task Force on the Status of Maternal Mental Health Care)の一員として、妊娠中および産後の女性が直面するメンタルヘルスの課題を検討し、レポート「A Report from the California Task Force on the Status of Maternal Mental Health Care」を作成。さらに、カリフォルニア州公衆衛生局が提供する「Providing Breastfeeding Support: Model Hospital Policy Recommendations」のガイドライン作成にも携わり、病院が授乳支援を効果的に行うための手順をまとめる取り組みを行い、母親と乳児の健康改善に向けた公共政策の推進を主導してきた。

UCLA大学病院の他には、非営利団体であるBreastfeedLA (旧名Breastfeeding Task Force of Greater Los Angeles)のプログラムマネージャーや、米国政府による女性・乳幼児・児童のための特別栄養補助プログラム(Women, Infants, and Children:WIC)の地域コーディネーターを歴任。

また、数多くの国際学会や政策委員会にて講演。発表題目は「熟年母親: 母体年齢が高い場合の授乳に関する考察(原題:Mature Mothers: Lactation Considerations for Advanced Maternal Age)」や「新生児と乳児の一般的な臨床的問題に対する授乳の影響(原題:Impact of Lactation on Common Clinical Issues for Newborns & Infants)」、「母乳育児法 人権の枠組み(原題:Breastfeeding Laws: A Human Rights Framework)」、「空港を利用する母乳育児/母乳汲み取り中の母親を支援するための調査、証拠、および立法擁護(原題:Airport Advocacy: Research, Evidence and Legislative Advocacy to support breastfeeding/breast pumping mothers utilizing airports)」など。

Aria Rika株式会社の取り組み

社会変化に伴い、あらゆるライフスタイルが形成されました。同時に、希望する授乳スタイルも多様化しています。早期社会復帰のために粉ミルクでの育児を希望する家庭や、母乳だけでの育児を希望する家庭、授乳を家族で分担するために粉ミルクと母乳の両方を希望する家庭、搾乳を駆使して夫婦で授乳を交互に担当することを希望する家庭、最初は母乳で育てるが社会復帰に伴い粉ミルクへの移行を希望する家庭など。しかし、現実には理想通りの授乳をすることは想像以上に難しく、厚生労働省の「平成27年乳幼児栄養調査」(2016)によると、約8割の母親が授乳に関するトラブルを経験していることが明らかになっています。

当社は、産後に「自信をもって希望通りの授乳ができる」ようになるために、高度な授乳支援の国際資格を持つ専門家から「科学的・学術的根拠に基づいた授乳支援」を受けられる仕組みを開発する産後ケア領域のスタートアップ企業です。各家庭に合わせた理想の授乳スタイルを実現させるための支援を提供することで、

すべての家庭が、産前から産後まで継続的で適切な授乳支援を受け、

自信と安心をもって育児に向き合える未来

を創造します。

「各家庭の希望の授乳スタイルを実現すること」を授乳支援の目標としながら、思いやりのある包括的なケアの提供に注力してきたGenevieve Thomas氏をアドバイザーとして迎えることで、世界最高水準の授乳支援の提供を実現します。

Genevieve Thomas氏からのコメント

(日本語訳)

授乳は乳児の健康にとって非常に重要ですが、多くの親はなかなか希望通りの授乳を行うことができません。希望通りの授乳を実現するためには、医療面での支援だけでは足りず、心理的な安心感、正確な情報、そして継続的な励ましが必要です。私はこれまでの授乳支援の経験を通して、特に子育ての初期段階で多くの母親が孤立感を感じている中で、支援がどれほど重要かを実感してきました。

Aria Rikaは、包括的な授乳支援を通じて、家族が子育ての喜びを感じられるようになることを目指しています。特に、現代では母親たちが『一人で頑張らなければならない』と感じやすい傾向があると感じています。Aria Rikaのサービスは、単なる技術指導にとどまらず、母親が心から安心できる環境を整え、家族全体が安心して自信をもって育児を楽しめるようにするための包括的な支援を提供しています。私は、Aria Rikaが日本の産後ケア環境において革新的な変化をもたらす力があると確信しています。

また、効果的な授乳支援には、医療システム内での統合的なケアが必要です。Aria Rikaは、日本の医療機関や産婦人科と密に連携し、母親と赤ちゃんが抱えるさまざまな課題に包括的に対応する姿勢を持っています。医師や専門家が中心となって構築された安心で信頼できる授乳サポートの提供に尽力できることを嬉しく思います。Aria Rikaを通じて、妊娠中から産後に至るまで、母親や家族が安心してサポートを受けられるような仕組み作りに貢献したいと考えています。

私がこれまで病院や公衆衛生機関で培った経験を日本での子育て支援に活かせることを光栄に思います。子育てという未知の挑戦の中で親が自信を持ち、赤ちゃんとの時間を楽しめるように、全力でAria Rikaでの授乳支援に取り組んで参ります。

(英語原文)

Breastfeeding is essential for infant health, but many new parents face challenges in meeting their breastfeeding goals. Success depends not only on medical support but also on psychological reassurance, accurate information, and ongoing encouragement. Through my experience, I've seen how crucial support is, especially in the early stages of parenthood when many mothers feel isolated.

Aria Rika is committed to helping families enjoy the journey of raising a child by offering comprehensive breastfeeding support. In today's world, many mothers feel they must manage everything alone. Aria Rika’s approach goes beyond technical guidance, creating a supportive environment where families feel confident and at ease. I believe Aria Rika can transform Japan’s postpartum care landscape.

Effective breastfeeding support requires integrated care within the medical system. Aria Rika works closely with Japanese medical institutions and obstetricians to address the diverse challenges that mothers and babies face. I am proud to be part of an organization that provides reliable, comprehensive support in partnership with healthcare professionals. Through Aria Rika, I aim to help build a system where families can confidently receive care from pregnancy through the postpartum period.

I’m honored to bring my experience working with hospitals and public health organizations to child-rearing support in Japan. I’m dedicated to advancing breastfeeding support, helping parents feel confident in their journey, and ensuring they enjoy their time with their babies.

Aria Rika株式会社 代表取締役社長 勝山仁美からのコメント

この度、Genevieve Thomas氏をAria Rika株式会社のアドバイザーとしてお迎えできることを大変光栄に思います。Genevieve氏は、授乳に関する最先端の科学的知識を備えているだけではなく、希望の授乳を叶えるための幅広い授乳支援プログラムをUCLA大学病院で開発してきました。Genevieve氏の就任により、Aria Rikaのサービスがさらに専門性を高め、日本の家族にとって信頼できる存在として成長することを確信しています。

Aria Rikaは、科学的根拠に基づきながら母子に寄り添った授乳支援を通して、授乳に関する正確な情報を提供しながら、育児の初期において母親が感じる不安や孤立感を和らげ、家族全体が安心して子育てに向き合える環境づくりを目指しています。特に、授乳は一見自然にできることのように見えますが、実際には多くの家庭が困難を感じており、適切なサポートが欠かせません。Genevieve氏の知識と経験は、私たちが提供するケアの質をさらに向上させ、妊産婦の皆様が安心して子育てを楽しめる環境を提供する大きな力となるでしょう。

日本の産婦人科の皆様と協力し、妊娠中から産後に至るまで切れ目ない支援を提供するために、Aria Rikaは常に最高水準のサービスを目指しています。Genevieve氏のアドバイスにより、医師の皆様には安心して当社のサービスをご利用いただけるだけでなく、妊産婦の方々が信頼を寄せるサポート体制を整えていきたいと考えています。

Aria Rikaが日本の育児支援の未来に貢献し、多くの家族が子育ての喜びを感じられるようにするため、今後もGenevieve氏の豊富な経験と知見を最大限活かし、安心で質の高いサポートを追求してまいります。

Aria Rika株式会社について

Aria Rika株式会社は、授乳支援事業を中心とした産後ケアサービスを提供するスタートアップ企業です。最新のテクノロジーを活用し、母親と家族の健康と幸せをサポートすることを目指しています。今後も当社は、当分野におけるイノベーションを推進し、より良い未来の実現に向けた取り組みを続けてまいります。

■会社情報

会社名 Aria Rika株式会社(商号カナ:アリアリカ)

所在地 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴451-10 月光堂ビル

代表者 代表者取締役社長 勝山仁美

設立日 2024年7月

公式HP https://aria-rika.com

X https://x.com/aria_rika

■お問い合わせ先

info[at]aria-rika.com

※[at]を@に変えてメールをお送りください