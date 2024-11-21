11月21日（木）発売「週刊少年チャンピオン」51 号の表紙＆巻頭グラビアは「僕が見たかった青空」から八木仁愛、早崎すずき、金澤亜美が登場(ハート)

株式会社 秋田書店

「「僕が見たかった青空」というグループに、今回の週刊少年チャンピオンを通して、少しでも興味を持っていただけていたら嬉しいなと思います！ 僕青は2年目になりますがこれからもみんなで頑張ります～！」

（by 僕青）

株式会社秋田書店(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)11月21日（木)発売の51号にて、表紙&巻頭グラビアに「僕が見たかった青空」が登場することをお知らせいたします。サイン入りクリアカードが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者100名プレゼント企画も実施いたします。

人気爆発中のアイドル「僕が見たかった青空」がWC再登場！ デビュー当時に比べて洗練されて少し大人になった彼女たちに大注目です。サイン入りクリアカードが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者100名プレゼント企画も！

【僕が見たかった青空 八木仁愛さんコメント】

「また表紙グラビアに登場させていただけるなんて思ってもなかったので、すごい嬉しいです！ 前回よりも成長した姿をお見せできていたらいいなと思います…!!」

【商品概要】

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」51号

●発売日：11月21日（木曜日）

定価：360円（10%税込）

全国の書店、コンビニエンスストアにて

●出版社：秋田書店

週刊少年チャンピオン公式HP :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion株式会社 秋田書店

代表者：代表取締役社長 山口徳二

所在地：〒102-8101 東京都千代田区飯田橋2-10-8

創立：1948年8月10日

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数：約160名