愛猫とのかけがえのない日々を綴った人気絵本『きみがいるから』今年最後の原画展を開催！11月22日（金）より東京都立川市の猫本・グッズ専門店necoya books（ネコヤブックス）にて。
マイクロマガジン社の絵本『きみがいるから』の原画展を、11月22日（金）から東京都立川市の猫本・グッズ専門店necoya books（ネコヤブックス）にて開催いたします。
【日時】
11月22日（金）～12月11日（水）
営業時間：12:00～18:00
休店日：11月24日、11月28日、12月1日、12月5日、12月8日
【開催場所】
〒190-0013
東京都立川市富士見町2丁目11-7
necoya books（ネコヤブックス）2Fギャラリー
TEL：042-842-0476
詳細は「necoya books（ネコヤブックス）」のHPおよびSNSをご確認ください。
公式HP https://necoyabooks.com/
X https://x.com/Necoyabooks
Instagram https://www.instagram.com/necoyabooks/
絵本『きみがいるから』
作：くさか みなこ／絵：はしもと みお
判型：A4変判／38ページ
ISBN：9784867165324
価格：1,650円（本体1500円＋税10％）
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=65324
【あらすじ】
どんなに落ち込んだ時だって
きみ（猫）がいれば大丈夫。
きみへの想いをそのまんま
一冊の絵本にこめて。
愛猫とのかけがえのない毎日を
詩情たっぷりに綴った絵本。
著者紹介
作：くさか みなこ
文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。
宮城県出身 上智大学英文学科卒 童美連会員。
主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太 小学館）、
『もりねこ』（絵：品田 紗桜里 文研出版）、
『あなたがうまれたとき』（絵：横須賀 香 小学館）、
『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花 アリス館）、
『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ 岩崎書店）などがある。
https://www.kusakaminako.com
絵：はしもと みお
三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。
材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、
その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。
主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、
『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、
絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、
『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎 教育画劇）などがある。
https://miohashimoto.com/
マイクロマガジン社 こどものほん編集部
こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や
未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、
バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/
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