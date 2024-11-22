愛猫とのかけがえのない日々を綴った人気絵本『きみがいるから』今年最後の原画展を開催！11月22日（金）より東京都立川市の猫本・グッズ専門店necoya books（ネコヤブックス）にて。

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株式会社マイクロマガジン社


マイクロマガジン社の絵本『きみがいるから』の原画展を、11月22日（金）から東京都立川市の猫本・グッズ専門店necoya books（ネコヤブックス）にて開催いたします。



【日時】


11月22日（金）～12月11日（水）


営業時間：12:00～18:00


休店日：11月24日、11月28日、12月1日、12月5日、12月8日



【開催場所】


〒190-0013


東京都立川市富士見町2丁目11-7


necoya books（ネコヤブックス）2Fギャラリー


TEL：042-842-0476



詳細は「necoya books（ネコヤブックス）」のHPおよびSNSをご確認ください。


公式HP　　　https://necoyabooks.com/


X　　　 　　 https://x.com/Necoyabooks


Instagram　 https://www.instagram.com/necoyabooks/


絵本『きみがいるから』




作：くさか みなこ／絵：はしもと みお


判型：A4変判／38ページ


ISBN：9784867165324


価格：1,650円（本体1500円＋税10％）


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=65324





【あらすじ】


どんなに落ち込んだ時だって


きみ（猫）がいれば大丈夫。


きみへの想いをそのまんま


一冊の絵本にこめて。



愛猫とのかけがえのない毎日を


詩情たっぷりに綴った絵本。








著者紹介


作：くさか みなこ


文と絵、どちらも手がける絵本作家。保護猫のピノ、モナと東京の郊外でくらす。


宮城県出身　上智大学英文学科卒　童美連会員。
主な著書に『いちにちパンダ』（作：大塚 健太　小学館）、


『もりねこ』（絵：品田 紗桜里　文研出版）、


『あなたがうまれたとき』（絵：横須賀 香　小学館）、


『ねこのおふろや』（絵：北村 裕花　アリス館）、


『まよなかのプレゼント』（絵：よしむら めぐ　岩崎書店）などがある。
https://www.kusakaminako.com



絵：はしもと みお


三重県の古い倉庫にアトリエを構え、動物たちのそのままの姿を木彫りにする彫刻家。


材料はクスノキ。この世界に生きている、または生きていた動物たちをモデルにし、


その子にもう一度出逢えるような彫刻を目指している。全国各地の美術館で個展を開催中。
主な著書に『はじめての木彫りどうぶつ手習い帖』（雷鳥社）、


『はしもとみお 猫を彫る』（辰巳出版）、


絵本『おもいででいっぱいになったら』『トゲトゲ』（KISSA BOOKS）、


『ともだちのなまえ』（作：内田 麟太郎　教育画劇）などがある。
https://miohashimoto.com/


マイクロマガジン社　こどものほん編集部




こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や
未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、
バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト　https://kodomono-hon.com/



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