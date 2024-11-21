CyCraft、ITmedia主催【ITmedia Security Week 2024 秋】にて講演

株式会社CyCraft Japan

国内最大級の大手ITメディアである ITmedia(https://www.itmedia.co.jp/enterprise/subtop/security/index.html) は、11月25日から12月2日まで、オンラインセミナー「ITmedia Security Week 2024 秋」を開催する。 今回は「情報セキュリティ人材不足」をテーマに、深刻化する情報セキュリティインシデントへの対応策や、ゼロトラストアーキテクチャ、クラウドセキュリティなど様々な課題を探り、具体的な強化策や解決策を提供する具体的な強化策や解決策を提示する。

CyCraftは、企業が拡大し続ける管理困難なセキュリティリスクに立ち向かうために、ASM（アタック・サーフェイス・マネジメント）の重要性と応用について講演を行う。

講演情報

脆弱性や設定ミス、サイバー攻撃の兆候を継続的に可視化～ ハッカーの目線で見たアタックサーフェスからセキュリティリスクを軽減 ～

時間：11月29日（金）13:50～14:20

場所：オンライン

講者：株式会社CyCraft Japan

Senior Business Development Manager

大橋 裕司

企業のセキュリティリスクが組織内だけでなく関係会社や委託先企業にも拡大するなか、Attack Surface Management (ASM)が注目されている。サプライチェーン管理やグループのセキュリティ統制などの目的で注目を集めるASMを検討する上でその活用方法について紹介。

【ITmedia Security Week 2024 秋】イベント情報

名称：ITmedia Security Week 2024 秋

脅威は待ってくれない！セキュリティ人材不足を今度こそ解決できる「多彩なアプローチ」

開催日時：2024年11月25日（月）～ 12月2日（月）

形式：ライブ配信セミナー

参加費用：無料（事前登録制）

主催：＠IT、ITmedia エンタープライズ、ITmedia エグゼクティブ

対象者：経営者、経営企画の方、社内情報システムの運用・方針策定をする立場の方、企業情報システム部門の企画担当者、運用管理者、SIerなど

下記のサイトにて事前登録をお願いします。

https://members08.live.itmedia.co.jp/library/NzcwODI%253D?group=SEC2024A&np_source=cl(https://members08.live.itmedia.co.jp/library/NzcwODI%253D?group=SEC2024A&np_source=cl)

ご興味のある方は、是非ご参加ください。

CyCraft 公式ホームページでのニュースリリースはこちら：https://www.cycraft.com/ja/news/itmedia-20241120

CyCraft について （ https://www.cycraft.com/ja ）

CyCraft（サイクラフト）は、 AI による自動化技術を専門とするサイバーセキュリティ企業。 2017 年に設立され、台湾に本社、日本とシンガポールに海外拠点を持つ。アジア太平洋地域の政府機関、警察・防衛機関、銀行、ハイテク製造業にサービスを提供している。CyCraft の AI 技術 と機械学習技術によるソリューションが評価され、CID グループ とテマセク・ホールディングス旗下のパビリオンキャピタルから強力なサポートを獲得し、また、国際的トップ研究機構である Gartner、 IDC、Frost & Sullivan などから複数の項目において評価を受けている他、国内外の著名な賞をいくつも受賞している。また、国内外を含む複数のセキュリティコミュニティ、カンファレンスに参画し、長年にわたりセキュリティ業界の発展に尽力している。