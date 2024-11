君が歌えば、ここは、“最高の世界”――。『シング・フォー・ミー、ライル』 ブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット 3/5（水）発売！

株式会社ハピネット

公式サイト :https://www.sonypictures.jp/he/11096930公式X :https://x.com/SingformeLyle

君が歌えば、ここは、“最高の世界”――。

★『グレイテスト・ショーマン』、『ラ・ラ・ランド』の音楽スタッフが、バーナード・ウェーバーによる世界的ベストセラー絵本をミュージカル映画化!

『グレイテスト・ショーマン』、『ラ・ラ・ランド』の音楽チーム最新作。奇跡の歌声をもって生まれたワニの、感動のファンタジー・ミュージカル!

★オスカー俳優ハビエル・バルデム×グラミー賞ノミネートシンガー、ショーン・メンデスが奇跡のタッグ!

本作で、ショーマンのヘクターを演じるのは、『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』など数々の世界的大ヒット作品に出演し、『ノーカントリー』でアカデミー賞(R)助演男優賞を受賞した名優ハビエル・バルデム。さらに奇跡の歌声をもつワニのライルの声を、アルバム「Shawn Mendes」が80ヵ国の国と地域でiTunes 1位を獲得、全米アルバム・チャート(Billboard 200)でも1位を獲得し、さらに第61回と第62回の2年連続グラミー賞ノミネートを誇る世界的シンガーのショーン・メンデスが務める。

★日本語吹替版では大泉洋が<歌うワニ>ライルを演じるほか、石丸幹二、水樹奈々など豪華声優陣が参加!

国民的俳優・大泉洋が台詞のない、“歌のみの役”で新境地に到達。ヘクター役に日本ミュージカル界の第一人者である石丸幹二、ライルと友情を育む少年ジョシュの母親、ミセス・プリム役にミュージシャンとしての活躍著しい水樹奈々と、日本語吹替版も最高の布陣が実現。

★米映画評論サイトRotten Tomatoesのオーディエンススコアは95%!(2022年10月時点)

子供から大人までみんなで楽しめる作品。

▽『シング・フォー・ミー、ライル』ブルーレイ+DVD 商品情報

【発売日】

2025年3月5日(水)※レンタル同日リリース

【価格】

ブルーレイ+DVD 5,390円(税込)

【ブルーレイ映像特典】

●Sing-Alongs一緒に歌おう

・Top of the World

・Rip Up the Recipe

・Take a Look at Us Now

・Carried Away

●NGシーン

●クロック・アンド・ロール/ライルの素顔

●キャストの紹介

●ショーン・メンデスとハビエル・バルデムのストーリータイム

●ミュージック・ビデオ

・Top of the World・Carried Away

●未公開シーン

【DVD映像特典】

●クロック・アンド・ロール/ライルの素顔

●キャストの紹介

●ミュージック・ビデオ

・Top of the World・Carried Away

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

さらに、『シング・フォー・ミー、ライル』ブルーレイ+DVDセットを下記にてご購入いただいた方に、オリジナル特典をプレゼント!こちらもお見逃しなく!

★Amazon.co.jp 限定:ビジュアルシート3枚セット

★楽天ブックス限定:2L判ブロマイド2枚セット

★Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)限定:A6ステッカー

※特典はなくなり次第終了となります。

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

▽『シング・フォー・ミー、ライル』作品情報

【スタッフ】

監督/製作 : ウィル・スペック、ジョシュ・ゴードン

オリジナル・ソング/製作総指揮:ベンジ・パセック、ジャスティン・ポール

脚本 : ウィル・デイヴィス

原作 : バーナード・ウェーバー

-----------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳 : 野口 尊子 吹替翻訳 : 中村 久世

【キャスト(声の出演)】

ライル : ショーン・メンデス(大泉 洋)

ヘクター・P・ヴァレンティ:ハビエル・バルデム(石丸幹二)

ミセス・プリム : コンスタンス・ウー(水樹 奈々)

ジョシュ・プリム:ウィンズロウ・フェグリー(宮岸泰成)

ミスター・プリム : スクート・マクネイリー(関 智一)

ミスター・グランプス : ブレット・ゲルマン(吉野 貴宏)

【ストーリー】

ニューヨーク。ショーマンのヘクターは古びたペットショップで、魅惑の歌声を耳にする。歌っていたのはなんと、一匹のワニだった。 ヘクターはそのワニのライルを相棒にしようとするが、ライルのステージ恐怖症が判明し、ショーは大失敗。ヘクターは去り、取り残されたライルはたった一匹、 アパートの屋根裏に隠れ住むのだった。ヘクターが残していった音楽プレーヤーを握りしめて……。長い月日が経ったある日、ひとりの少年と家族がライルの潜む家に越してくる。その少年ジョシュもまた、ライルと同じく心に深い孤独を抱えていた。ジョシュを前に再びゆっくりと歌い始めるライル。やがてふたりは、歌を通して心通じ合わせていく… …。

権利元:株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2022 Columbia Pictures Industries, Inc., TSG Entertainment II LLC, Eagle Pictures SpA and Lantern Entertainment Pictures, LLC. All Rights Reserved.